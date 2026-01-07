‘전 직원이 프로젝트 매니저’… 경남도, 투자유치 위해 업무 재편

11개 산업분야 직원별로 전담

현장·실무 중심 전문성 제고

경남도가 투자유치과 모든 직원을 담당 산업별 전문 프로젝트 매니저(Project Manager)로 운영한다. 사진은 지난해 투자유치설명회에 참가한 경남도 관계자들. 경남도 제공

경남도는 올해 기업 유치 성과를 높이기 위해 해당 부서 전 직원의 역량을 투자유치 업무에 집중하는 ‘실무 중심형 사무분장’을 단행한다고 7일 밝혔다.



투자유치과 모든 직원이 담당 산업별 전문 프로젝트 매니저로 투자유치 최일선에 나설 수 있도록 업무 구조를 체계화하고 ‘관리 중심’에서 ‘현장 실무 중심’으로 바꾼다. 이를 위해 직원 개인별로 전담 산업 분야를 맡긴다.



산업분야는 방위산업, 원전산업, 조선·해양플랜트 산업, 우주항공·신재생에너지·수소산업, ICT·스마트물류산업, 이차전지, 재사용·폐배터리산업 등 11개로 분류했다.



산업별 전담 직원들은 담당 산업의 동향과 특성을 파악·이해하고, 기업의 투자 검토 단계부터 부지선정, 인허가 지원, 보조금 신청까지 전 과정을 전담한다.



서류 검토 역할을 해오던 사무관급 중간관리자들도 앞으로는 직접 전략 산업을 맡아 기업 관계자를 만나고 투자 협상을 주도한다. 의사결정 단계를 줄이고 간부급이 가진 풍부한 행정 경험으로 기업 유치 성공률을 높인다는 취지다.



기업 투자의 핵심인 보조금 지원 업무의 전문성도 높인다. 보조금 담당자를 전문 직위에 3년 이상의 필수로 맡는 ‘전문관’으로 지정한다. 이를 통해 기업들은 담당자 교체로 인한 행정 공백이나 혼선 없이 투자부터 정산·사후관리까지 안정적 서비스를 받을 수 있다.



성수영 경남도 투자유치과장은 “지난해 10조원 투자유치 달성에 이어 올해 그 이상의 결실을 위해 업무를 재편했다”며 “전문화된 인력으로 기업의 투자 수요를 파악하고 현장의 어려움을 해결해 ‘투자하기 가장 좋은 경남’을 만들 것”이라고 말했다.



창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr



