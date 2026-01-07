울산시교육청, 중학교 배정 갈등 손본다
1~4지망 추첨 원거리 통학 발생
3월 전 공청회 거쳐 최종안 확정
울산시교육청이 매년 논란이 되고 있는 중학교 배정 문제 해결에 나선다.
울산시 교육청은 해마다 반복되는 남구 옥동·야음학군 중학교 배정 논란을 해결하기 위해 개선안을 마련한다고 7일 밝혔다. 이달 안에 개선 초안을 만들고, 2~3월 중에 교육청, 지역 주민, 학교 관계자, 전문가 등의 공식 논의 과정을 거쳐 최종 개선안을 확정한다는 구상이다.
남구 옥동·야음학군은 대중교통과 보도 이용 시간을 포함해 30분 이내 통학이 가능하도록 설정돼 있다. 그러나 중학교 배정이 1~4지망까지 컴퓨터 추첨 방식으로 운영되면서 일부 학생들의 장거리 통학 문제가 발생하고 있다.
특히 옥동지역 초등학생이 원하지 않는 야음 지역 중학교로 배정되는 사례가 2024년 36명에서 2025년에는 96명으로 3배 가까이 늘었다. 반면 옥동 이외 지역에서 옥동 소재 중학교로 배정된 학생은 380명인 것으로 집계됐다.
옥동 소재 학부모들은 매년 새학기마다 옥동·야음 학군 분리가 어렵다면 근거리 우선배정 원칙이라도 적용해 달라고 요청했지만, 시교육청이 이를 받아들이지 않으면서 갈등은 지난해 최고조에 달했다.
울산시의회 행정사무감사에서도 지적돼 현 배정제도의 전면 재검토 요구가 제기됐다. 안대룡 시의원은 행정사무감사에서 “남구 옥동 지역 학생들이 버스로 30분 넘게 걸리는 달동으로 배정되는 등 불합리한 중학교 배정이 반복되고 있다”고 지적하며 제도 개선을 요구했다.
시교육청 관계자는 “집에서 가까운 학교에 다녔으면 좋겠다는 의견과 멀어도 원하는 학교에 가고 싶다는 학생의 기회도 보장해주는 사이에서 적절한 균형점을 찾기 위해 노력하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사