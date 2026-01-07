광주·전남 행정통합 ‘공론화’ 시작… 교육통합 논의도

통합 선언 후 첫 정책토론회 열려

통합 지자체 형태·주민 혼선 쟁점

시·도 교육감과 통합 논의도 진행

7일 오후 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 광주·전남 행정통합 추진방향 정책토론회가 열리기 앞서 강기정 광주시장 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

광주·전남 행정통합 공론화 작업이 시작됐다.



광주연구원과 전남연구원은 공동으로 7일 광주시 서구 김대중컨벤션센터에서 ‘광주·전남 행정통합 추진방향 정책토론회’를 열었다. 지난 2일 강기정 광주시장과 김영록 전남도지사가 광주·전남 통합 공동선언문을 발표한 뒤 5일 만에 열린 공론의 장이다.



토론회에서는 광주·전남연구원을 비롯해 대전·충남·부산·경북연구원 소속 연구위원들이 참여해 행정통합 당위성과 주요 쟁점 사항 등에 대한 논의가 이뤄졌다.



‘광주·전남 행정통합의 주요 쟁점’을 주제로 발제에 나선 김대성 전남연구원 상생협력단장은 행정통합 쟁점으로 통합지자체의 형태, 주민 혼선 등을 지목했다. 김 단장은 “현행 특별시는 수도로서의 특수성이 결부돼 있다”며 “또 현행 제도상 특별시에는 자치구만 둘 수 있어 시·군을 두기 위한 제도 정비가 필요해 보인다”고 말했다. 이어 “특별광역시 형태 등 새로운 형태로 통합할 경우에는 주민 혼선이 우려되고, 수많은 제도 정비가 필요할 것”이라고 지적했다.



김 단장은 광주·전남 행정통합 특별법에 대해 “고도의 자치권 보장, 중앙 권한 이양 방안 등이 특별법에 담겨야 한다”며 “권한 이양은 장관 권한을 통합단체장에게 위임하는 방안과 법 시행령을 조례로 위임하는 방안 등이 있다”고 설명했다.



안성조 경북연구원 연구위원은 “대구·경북은 2022년부터 통합을 매우 역점적으로 추진했지만, 경북 북부권의 반대가 심했다”며 “통합은 두 개 이상의 주체가 합쳐지는 것이기 때문에 역지사지의 입장에서 상대를 바라봐야 한다는 점을 통합 원칙으로 꼽고 싶다”고 말했다.



고승희 충남연구원 사회통합연구실장은 “현행법상 광역시만 할 수 있는 사무가 상하수도 등 14개가 있다”며 “광역시와 도의 위임 사무가 달라 조정이 필요하다”고 제안했다.



광주·전남 교육통합 논의 역시 본격화되고 있다. 이날 오후 강기정 광주시장은 이정선 광주시교육감과 만나 교육통합 방안을 논의했다. 김대중 전남도교육감도 최근 광주시교육청에 행정통합 논의를 요청하고 6·3 지방선거에서 통합교육감 선출을 제안해 관련 논의가 이어질 전망이다.



광주시와 전남도는 시·도민 의견수렴 등을 거쳐 이달 중 행정통합 특별법을 마련해 국회에 제출할 방침이다.



강기정 광주시장은 “경제·산업적으로 더 잘 살고, 질 좋은 일자리가 풍성해질 수 있는 방향으로 통합이 이뤄져야 시·도민들이 박수를 칠 것”이라고 말했다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 광주·전남 행정통합 공론화 작업이 시작됐다.광주연구원과 전남연구원은 공동으로 7일 광주시 서구 김대중컨벤션센터에서 ‘광주·전남 행정통합 추진방향 정책토론회’를 열었다. 지난 2일 강기정 광주시장과 김영록 전남도지사가 광주·전남 통합 공동선언문을 발표한 뒤 5일 만에 열린 공론의 장이다.토론회에서는 광주·전남연구원을 비롯해 대전·충남·부산·경북연구원 소속 연구위원들이 참여해 행정통합 당위성과 주요 쟁점 사항 등에 대한 논의가 이뤄졌다.‘광주·전남 행정통합의 주요 쟁점’을 주제로 발제에 나선 김대성 전남연구원 상생협력단장은 행정통합 쟁점으로 통합지자체의 형태, 주민 혼선 등을 지목했다. 김 단장은 “현행 특별시는 수도로서의 특수성이 결부돼 있다”며 “또 현행 제도상 특별시에는 자치구만 둘 수 있어 시·군을 두기 위한 제도 정비가 필요해 보인다”고 말했다. 이어 “특별광역시 형태 등 새로운 형태로 통합할 경우에는 주민 혼선이 우려되고, 수많은 제도 정비가 필요할 것”이라고 지적했다.김 단장은 광주·전남 행정통합 특별법에 대해 “고도의 자치권 보장, 중앙 권한 이양 방안 등이 특별법에 담겨야 한다”며 “권한 이양은 장관 권한을 통합단체장에게 위임하는 방안과 법 시행령을 조례로 위임하는 방안 등이 있다”고 설명했다.안성조 경북연구원 연구위원은 “대구·경북은 2022년부터 통합을 매우 역점적으로 추진했지만, 경북 북부권의 반대가 심했다”며 “통합은 두 개 이상의 주체가 합쳐지는 것이기 때문에 역지사지의 입장에서 상대를 바라봐야 한다는 점을 통합 원칙으로 꼽고 싶다”고 말했다.고승희 충남연구원 사회통합연구실장은 “현행법상 광역시만 할 수 있는 사무가 상하수도 등 14개가 있다”며 “광역시와 도의 위임 사무가 달라 조정이 필요하다”고 제안했다.광주·전남 교육통합 논의 역시 본격화되고 있다. 이날 오후 강기정 광주시장은 이정선 광주시교육감과 만나 교육통합 방안을 논의했다. 김대중 전남도교육감도 최근 광주시교육청에 행정통합 논의를 요청하고 6·3 지방선거에서 통합교육감 선출을 제안해 관련 논의가 이어질 전망이다.광주시와 전남도는 시·도민 의견수렴 등을 거쳐 이달 중 행정통합 특별법을 마련해 국회에 제출할 방침이다.강기정 광주시장은 “경제·산업적으로 더 잘 살고, 질 좋은 일자리가 풍성해질 수 있는 방향으로 통합이 이뤄져야 시·도민들이 박수를 칠 것”이라고 말했다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지