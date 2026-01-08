아틀라스·스팟·모베드… CES 사로잡은 로봇 가족

현대차그룹 ‘로봇 삼총사’ 인기



부스 입장 대기 시간 최소 20분 이상

기술 개발 과정 재현… 체험·시연도

하루에만 관람객 3300여명 다녀가

현대자동차그룹이 6일(현지시간) CES 2026이 열린 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀에서 회사 제품과 기술을 선보이고 있다. 왼쪽부터 차세대 전동식 아틀라스 연구형 모델, 오르빗 AI와 연계한 스팟, 모베드(MobED) 상용화 모델 및 탑 모듈(Top Module) 결합 콘셉트 모델. 현대차그룹 제공

현대자동차그룹이 세계 최대 가전·IT 박람회 ‘CES 2026’에서 휴머노이드 로봇부터 제조·물류·모빌리티 로봇까지 아우르는 ‘로봇 가족’을 한자리에 선보이며 CES의 중심에 섰다. 전시장에는 수십 미터에 달하는 대기 줄이 이어졌고, 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 직접 보기 위해 관람객들의 발길이 끊이지 않았다.



현대차그룹은 6일(현지시간) 개막한 CES 2026에서 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀에 1836㎡(약 557평) 규모의 대형 부스를 마련했다. AI 로보틱스 연구 환경과 기술 개발 과정을 재현하고, 산업과 일상에서 로봇이 어떻게 활용될지를 체험과 시연 중심으로 보여주는 구성이 눈길을 끌었다.



부스에 들어서자 가장 먼저 시선을 끈 것은 보스턴다이나믹스의 아틀라스였다. 기술 검증용 ‘연구형 모델’과 산업 현장 투입을 염두에 둔 ‘개발형 모델’이 함께 전시됐다. 연구형 모델이 두 손으로 부품 자재를 집어 옮기는 시연이 시작되자 관람객 수백 명이 일제히 스마트폰으로 장면을 담았다.



현대차그룹 부스는 웨스트홀 내 다른 기업 전시관과 비교해 관람객이 특히 몰렸다. 아틀라스와 함께 4족 보행 로봇 ‘스팟’, 차세대 모빌리티 로봇 플랫폼 ‘모베드’를 배경으로 기념사진을 찍는 모습도 곳곳에서 포착됐다. 부스 입장을 위한 대기 시간은 최소 20분 이상 이어졌다. 이날 현대차그룹 부스에는 3300여명이 다녀갔다.



일상과 산업을 잇는 로봇으로는 모베드가 주목받았다. 네 개의 바퀴가 각각 독립적으로 움직이며 경사로나 울퉁불퉁한 바닥에서도 안정적으로 주행했다. 최대 20㎝ 높이의 턱을 자연스럽게 넘는 장면과 함께 자율주행 기능이 적용된 프로 모델은 전시장을 자유롭게 누볐다.



제조·물류 자동화 구역에서는 여러 로봇이 협업하는 장면이 펼쳐졌다. 보스턴다이나믹스의 물류 로봇 ‘스트레치’, 현대위아의 협동로봇, 자율주행 물류로봇(AMR)이 함께 하역·적재·이동 작업을 수행했다. 이 기술들은 현재 현대차그룹 미국 공장에 적용 중이다.



이 밖에도 레벨4 수준의 자율주행 기술이 적용된 ‘아이오닉5 로보택시’, 악천후에서도 작동하는 전기차 자동 충전 로봇(ACR), 최대 3.4t 차량을 이동시킬 수 있는 현대위아 주차 로봇 등 현대차그룹의 로봇 기술 전반을 한눈에 볼 수 있었다. 회사 관계자는 “제조 현장에서 검증해 온 로봇 기술을 바탕으로 로봇 생태계를 주도해 나가겠다”고 말했다.



라스베이거스=김민영 기자 mykim@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 현대자동차그룹이 세계 최대 가전·IT 박람회 ‘CES 2026’에서 휴머노이드 로봇부터 제조·물류·모빌리티 로봇까지 아우르는 ‘로봇 가족’을 한자리에 선보이며 CES의 중심에 섰다. 전시장에는 수십 미터에 달하는 대기 줄이 이어졌고, 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 직접 보기 위해 관람객들의 발길이 끊이지 않았다.현대차그룹은 6일(현지시간) 개막한 CES 2026에서 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀에 1836㎡(약 557평) 규모의 대형 부스를 마련했다. AI 로보틱스 연구 환경과 기술 개발 과정을 재현하고, 산업과 일상에서 로봇이 어떻게 활용될지를 체험과 시연 중심으로 보여주는 구성이 눈길을 끌었다.부스에 들어서자 가장 먼저 시선을 끈 것은 보스턴다이나믹스의 아틀라스였다. 기술 검증용 ‘연구형 모델’과 산업 현장 투입을 염두에 둔 ‘개발형 모델’이 함께 전시됐다. 연구형 모델이 두 손으로 부품 자재를 집어 옮기는 시연이 시작되자 관람객 수백 명이 일제히 스마트폰으로 장면을 담았다.현대차그룹 부스는 웨스트홀 내 다른 기업 전시관과 비교해 관람객이 특히 몰렸다. 아틀라스와 함께 4족 보행 로봇 ‘스팟’, 차세대 모빌리티 로봇 플랫폼 ‘모베드’를 배경으로 기념사진을 찍는 모습도 곳곳에서 포착됐다. 부스 입장을 위한 대기 시간은 최소 20분 이상 이어졌다. 이날 현대차그룹 부스에는 3300여명이 다녀갔다.일상과 산업을 잇는 로봇으로는 모베드가 주목받았다. 네 개의 바퀴가 각각 독립적으로 움직이며 경사로나 울퉁불퉁한 바닥에서도 안정적으로 주행했다. 최대 20㎝ 높이의 턱을 자연스럽게 넘는 장면과 함께 자율주행 기능이 적용된 프로 모델은 전시장을 자유롭게 누볐다.제조·물류 자동화 구역에서는 여러 로봇이 협업하는 장면이 펼쳐졌다. 보스턴다이나믹스의 물류 로봇 ‘스트레치’, 현대위아의 협동로봇, 자율주행 물류로봇(AMR)이 함께 하역·적재·이동 작업을 수행했다. 이 기술들은 현재 현대차그룹 미국 공장에 적용 중이다.이 밖에도 레벨4 수준의 자율주행 기술이 적용된 ‘아이오닉5 로보택시’, 악천후에서도 작동하는 전기차 자동 충전 로봇(ACR), 최대 3.4t 차량을 이동시킬 수 있는 현대위아 주차 로봇 등 현대차그룹의 로봇 기술 전반을 한눈에 볼 수 있었다. 회사 관계자는 “제조 현장에서 검증해 온 로봇 기술을 바탕으로 로봇 생태계를 주도해 나가겠다”고 말했다.라스베이거스=김민영 기자 mykim@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지