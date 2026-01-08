HD현대중공업, 의식 잃은 80대 구한 고교생 2명 의인 포상
“긴박한 상황 신속한 용기 귀감돼”
윤재준·문현서군 표창장·장학금
HD현대중공업은 최근 식당에서 의식을 잃은 80대 노인을 구한 윤재준(대송고 2년)군과 문현서(화암고 2년)군에게 표창장과 장학금을 전달(사진)했다고 7일 밝혔다. 윤군은 HD현대중공업 직원이자 특수구조대원인 윤형민 기사의 자녀다.
두 사람은 지난달 28일 울산 동구의 한 식당에서 아르바이트 중 의식을 잃고 쓰러진 노인을 발견하고, 바로 기도를 확보한 뒤 심폐소생술(CPR)을 실시퍙다. 노인은 현장에서 회복했으며, 이후 119 구급대에 의해 병원으로 이송됐다. 금석호 HD현대중공업 사장은 “긴박한 상황에서 발휘한 신속한 용기가 많은 이들에게 귀감이 됐다”고 격려했다.
윤군은 “어릴 때부터 아버지께 배운 CPR 교육 덕분에 당황하지 않을 수 있었다”며 “특수구조대원으로서 안전을 지키는 아버지가 더욱 존경스럽다”고 소감을 밝혔다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
