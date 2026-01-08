헝가리 영화계 거장 벨라 타르 감독 별세
헝가리의 영화 거장 벨라 타르(사진) 감독이 장기간 투병 끝에 6일(현지시간) 별세했다. 향년 70세.
헝가리영화인협회는 성명을 통해 “타르 감독이 이날 오전 세상을 떠났다”고 밝혔다. 1955년 헝가리 남부 도시 페치에서 태어난 타르는 16세에 처음 카메라를 들었고 1979년 첫 장편 영화 ‘패밀리 네스트’를 내놨다.
타르는 10분 이상 이어지는 롱테이크(길게 찍기)와 회화적인 흑백 화면, 비전문 배우 캐스팅 등으로 독자적인 영화 미학을 구축하며 ‘느림의 제왕’으로 불렸다. 대표작 ‘사탄탱고’(1994)는 7시간이 넘는 상영 시간을 통해 동유럽 공산주의 붕괴 이후의 황폐한 현실을 집요하게 담아낸 작품으로 평가받는다.
타르는 ‘토리노의 말’로 2011년 베를린국제영화제에서 은곰상을 받은 뒤 장편 연출에서 은퇴했다. 그는 지난해 노벨문학상을 받은 헝가리 작가 크러스너호르커이 라슬로와의 인연도 각별하다. ‘사탄탱고’와 ‘토리노의 말’ 등 여러 편이 크러스너호르커이의 작품을 영화화한 것이다.
타르는 빅토르 오르반 헝가리 총리의 포퓰리즘과 문화 정책을 비판하는 등 정치·사회 현안에 대한 발언도 적극적으로 했다. 2014년에는 부산국제영화제를 방문했다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
