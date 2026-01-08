[관가뒷담] ‘재정 운용 조율 급한데’… 재경부·기획처, 실·국장 계속 공석
공백 장기화때 혼선 우려 제기
산업부도 핵심보직 인선 지연
정부 조직개편 이후 재정경제부와 기획예산처에서 실·국장급 등 핵심 보직 7자리가 공석으로 남아 혼선 우려가 제기된다. 예산 편성과 자금 배정 기능이 분리된 상황에서 인사 공백이 장기화할 경우 책임 주체가 흐려질 수 있다는 지적도 나온다.
7일 관계부처에 따르면 재경부는 실장급에선 혁신성장실장과 국고실장이 비어 있고, 정책기획관·조세총괄정책관 등 국장급 핵심 보직도 공석이다. 기획처 역시 기획조정실장과 예산총괄심의관, 별정직 장관정책보좌관 자리가 아직 채워지지 않았다. 재경부 관계자는 “신설된 1급 자리는 적임자를 찾는 과정이 필요해 발표 시점을 예단하기 어렵다”고 말했다. 기획처는 장관 인사청문회를 앞둬 인선에 시간이 더 걸릴 전망이다.
문제는 이런 인사 공백이 조직 불편을 넘어 재정 운용 전반의 불확실성을 키우고 있다는 점이다. 조직개편으로 예산 편성은 기획처, 자금 배정과 결산은 재경부가 맡는 구조가 되면서 재원 조정과 집행 판단의 중요성이 이전보다 커졌다. 재경부 국고실이 자금 배정을, 기획처 재정성과국은 예산 집행을 점검·독려하는 기능을 맡을 전망이다. 세수 여건 변화나 집행 속도 조절 국면에서는 실·국장급 판단과 조율이 핵심인데, 국고실은 현재 국장 대행 체제로 운영되고 있다.
결산 역시 부처 간 협력이 불가피하다. 기획처 관계자는 “과거 재정관리국이 결산을 맡을 때도 예산실의 지원 없이는 어려웠던 만큼, 조직개편 이후 부처 간 협의 과정에서 조율 부담과 체감 온도 차가 커질 수 있다”고 말했다. 국가채무 관리와 국고채 발행, 공자기금 운용 등도 주요 협의 대상이 될 것으로 보인다.
산업통상부도 조직개편 이후 재정비 시점이 늦어지고 있다. 산업자원안보실장과 산업인공지능정책관, 통상정책국장·무역정책관 등 핵심 보직 인선이 이뤄지지 않으며 조직 안정이 지연되는 실정이다.
세종=이누리 김윤 기자 nuri@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사