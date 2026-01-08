돈·시간 들이자니 ‘효과 있나’ 불안… “쉽고 저렴한 AI 보급 필요”
많은 중소기업과 소상공인들은 ‘불확실성’ 때문에 인공지능(AI)을 쓰지 못한다고 말한다. 비용과 시간, 노력을 들여 AI을 익히고 업무에 적용해도, 단기간 내 눈에 보이는 효과를 장담할 수 없다는 것이다.
확신의 부족은 통계로도 나타난다. 대한상공회의소가 지난해 11월 504개 중소 제조기업을 대상으로 AI 전환의 성과에 대한 기대감을 묻는 조사를 진행했을 때 응답기업의 60.6%는 ‘효과가 미미할 것’이라고 답했다. 투자 대비 효과에 의구심을 갖고 있는 것이다. 서울 소상공인 300곳 대상 조사에서도 AI 도입 과정의 어려움으로 ‘비용 부담’(69.0%)과 ‘관련 지식·인력 부족’(30.7%)이 꼽혔다.
정부가 직접 비용을 지원하는 사업도 있지만, 규모는 크지 않은 실정이다. 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원은 2020년부터 AI 기술이 필요한 중소·중견기업과 소상공인을 선정해 최대 2억원의 바우처를 지급하고 있다. 지난 6년 동안 한해 평균 200여개 기업이 혜택을 받았다. 2023년 기준 국내 중소기업·소상공인 수가 830만개에 이르는 점을 고려하면 실제 기회를 얻는 기업의 수는 소수에 불과하다.
전문가들은 비용은 낮지만 효과는 높은 ‘맞춤형 AI’로 확신을 줘야 한다고 말한다. 국가AI전략위원회 사회분과장인 유재연 한양대 교수는 다양한 AI 서비스를 개발 중인 스타트업과 중소기업·소상공인 수요를 ‘매칭’하는 것이 중요하다고 강조했다. 유 교수는 “AI 기술은 있지만 고객을 확보하지 못한 스타트업과 그 기술이 필요한 기업을 적극적으로 이어주고, 정부는 바우처 형태로 보조를 확대하는 구조가 더 확대돼야 한다”고 말했다.
나아가 공부하지 않아도 이해할 수 있는 ‘친절한 AI’가 필요하다고 제언했다. 별도의 설치 과정 없이 웹 브라우저로 접속해 사용하는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 구조라면 보급도 빠르게 이뤄질 수 있다는 얘기다. 유 교수는 “특히 소상공인 경우 개인이 시간을 투자해 AI 기술을 배우고 사업에 적용할 수 있는 이들이 많지 않을 것”이라며 “결국 사용성을 높이는 기술이 나와야 현장 도입·정착으로 이어질 수 있다”고 진단했다.
