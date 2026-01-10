보수 헤게모니 싸움에 기름 부은 ‘편파 판정’
[커버스토리] 대통합 관문 당게 진실
장동혁 국민의힘 대표가 지난 7일 “뜻이 같으면 누구와도 힘을 모으겠다”며 띄운 ‘보수 대통합’의 최대 관건은 ‘당원 게시판 의혹’ 관련 윤리위원회 처리 문제가 될 것으로 보인다. 한동훈 전 대표를 조준한 이번 사건은 처리 과정 내내 분열적 논쟁을 일으켜 왔다. 처음 의혹이 제기된 2024년 11월 이후 1년 넘게 이어지는 지리멸렬한 공방 밑바닥엔 윤석열 전 대통령 탄핵을 둘러싼 반탄(탄핵 반대)파와 찬탄(탄핵 찬성)파 간의 감정적 앙금이 자리하고 있다. 감사를 주도해 온 이호선 국민의힘 당무감사위원장은 윤 전 대통령 탄핵심판 당시 ‘탄핵 반대’ 의견서를 헌법재판소에 제출했던 법학 교수 중 한 명이다.
당원 게시판 의혹은 단순 진실공방을 넘어 보수 진영의 대선주자급 정치인인 전현직 당대표 간의 헤게모니 싸움으로 진화하는 양상이다. 당 안팎에선 소모적 집안싸움에 당력이 낭비되고 있다는 우려가 많다. 의혹에 대한 사실관계를 짚어봤다.
친한(친한동훈)계는 ‘장동혁 지도부’가 이호선 위원장을 통해 노골적으로 ‘한동훈 찍어내기’를 시도하고 있다고 본다. 반면 지도부는 감사 절차가 독립적으로 진행돼 지도부가 관여할 수 없는 구조라는 입장이다. 실제 당 관계자들 얘기를 종합하면 당원 게시판 당무감사에 지도부가 직접 개입하고 있을 가능성은 작아 보인다.
이 위원장은 지난달 30일 당무감사위 명의의 공식 발표 내용 외 한 전 대표와 가족에 대한 당무감사의 구체적인 내용을 자신의 개인 블로그에 게시하는 방식으로 공개했다. 개인정보보호법 위반 소지가 있다고 당무감사실 직원들이 우려하며 반발하자 우회적 방식으로 내용을 공개한 것이다. 그 과정에서 이 위원장이 반발하는 직원들에게 “업무 방해”라며 언성을 높이기도 한 것으로 전해졌다.
한 지도부 인사는 “이 위원장은 지도부 차원에서도 제어가 안 되는 언터처블(손댈 수 없는)의 영역”이라고 말했다.
다만 이 위원장을 임명한 것이 현 지도부라는 점에서 별도 조직이라며 외면하는 것은 궁색하다는 반론도 있다. 이 위원장은 윤 전 대통령 탄핵심판 당시 헌재에 탄핵소추가 기각되거나 각하돼야 한다는 내용의 의견서를 제출한 헌법학자 7명 중 한 명이다. 한 전 대표 등 찬탄파와는 명백히 반대되는 입장에 서 있다. 이 위원장은 탄핵 정국 당시 ‘세이브 코리아’ 탄핵 반대 집회에서 연사로 나서기도 했다. 장 대표도 해당 집회에 참석했었다. 지도부가 이 위원장을 임명한 것 자체에 이미 정치적 의도가 녹아 있다는 게 찬탄파의 생각이다.
한 친한계 의원은 “이 위원장이 지도부 골치를 썩이고 있는 것으로 알고 있다”면서도 “법률 위반 위험성도 감수한 채 독단적으로 정치적 행위를 하는 이 위원장을 그냥 두고 보고만 있는 장 대표도 위험해 보인다”고 말했다.
한 전 대표가 문제의 게시글들을 직접 작성했는지도 핵심 쟁점이다. 한 전 대표는 그간 당원 게시판에 가입한 적 없어 게시글을 올릴 권한 자체가 없다는 입장을 고수해 왔다. 당 사무처 역시 한 전 대표의 당원 게시판 미가입은 사실로 확인됐다는 입장이다. 현재로선 ‘한동훈’ 명의의 악성 게시글은 73년생인 한 전 대표가 아니라 68년생인 동명이인이 작성했다고 보는 게 사실에 부합한다.
이 위원장은 앞서 개인 블로그에 감사 결과를 공개하면서 한 전 대표 가족이 작성한 악성 게시글의 ‘대표적 사례’라며 “건희(김건희 여사)는 개목줄 채워서 가둬놔야” “미친 윤석열” “미친 역적” 등의 표현을 제시했다. 함께 첨부한 ‘게시글 1631건 전문’ 자료를 보면 해당 게시글 작성자 이름은 한 전 대표 장인 이름과 동일한 ‘진형구’로 나와 있다.
한 전 대표 측은 이에 대해 “이 위원장이 자료를 조작했다”며 법적 조치를 예고한 상태다. 이 위원장이 ‘진형구’가 썼다고 지목한 게시글을 실제 당원 게시판에서 찾아보면 ‘동명이인 한동훈’이 쓴 것으로 나온다는 것이다. 한 전 대표는 “상대적으로 수위가 높은 ‘동명이인의 게시물’을 제 가족이 쓴 게시물인 것처럼 조작했다”고 반발했다. 조작 논란이 커지자 이 위원장은 “게시판 글 명의와 작성인 명의가 다른 점 등은 (향후) 윤리위원회 심의 과정에서 별도로 설명하겠다”고 밝혔다.
이 위원장은 2024년 11월 당원 게시판 셧다운 사태 당시 ‘한동훈’ ‘진은정’(한 전 대표의 배우자 이름) 명의 게시글 수백 건이 각각 삭제된 것도 의도적 증거인멸 정황으로 본다. 하지만 중립 성향의 한 의원은 “떠들썩한 의혹에 온갖 이목이 쏠리고 고발까지 잇따르는 상황에서 ‘동명이인 한동훈’이 심리적 부담을 느끼고 본인 게시물을 대거 지웠을 가능성도 전혀 어색하지 않다”며 “한 전 대표가 동명이인의 게시물에 대해 해명할 수는 없는 노릇”이라고 말했다.
다만 한 전 대표에게 정치적 책임이 전혀 없다고 볼 수는 없다. 결과적으로 이번 당무감사로 한 전 대표의 가족이 윤 전 대통령 부부에게 비판적인 게시물을 썼다는 사실 하나는 유일하게 명백해졌다는 평가다. 한 전 대표도 이 위원장 발표 후 “가족이 당원 게시판에 윤 전 대통령 부부에 대해 비판적인 사설과 칼럼을 올린 적 있다는 사실을 나중에 알게 됐다”며 의혹이 불거진 이래 처음으로 가족의 연루 사실을 인정했다.
이형민 이강민 기자 gilels@kmib.co.kr
