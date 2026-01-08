돈·사람·인프라 삼중고… 중소기업엔 더 높은 ‘AI 문턱’
[AI 시대 생존법] ③ AI 못 쓰는 사람들
국내 대표적인 대기업 계열사에 근무하는 유모(33)씨는 회사 지원을 받아 온라인 플랫폼에서 인공지능(AI) 강의를 무료로 수강하고 있다. 유씨가 일하는 사업부에는 매년 억대에 달하는 직원 교육 예산이 배정된다. 개별적으로 생성형 AI 계정을 만들어 업무에 활용할 필요도 없다. 최근 회사 전체에 보안 솔루션을 적용한 자체 대규모언어모델(LLM)이 도입됐기 때문이다. 직원들 사이에서는 “이제 AI가 없던 시절로는 돌아가기 어렵다”는 얘기까지 나온다.
반면 자금력이 부족한 중소기업은 선뜻 AI 전환에 나서지 못한다. 사내 AI 인프라를 구축하는 데만 해도 적지 않은 예산이 필요하다. 상업 AI 모델을 특정 기업의 업무 환경에 맞게 학습시킨 ‘파인튜닝’ 모델의 경우 제작 단가가 수천만원대부터 시작한다. 한 대기업 관계자는 7일 “지난해 사내 전용 파인튜닝 모델을 들여왔는데, 이것저것 추가하다보니 초기 비용만 1억원 정도가 투입됐다”고 전했다. 여기에 주기적으로 진행하는 소프트웨어 업데이트와 유지 비용도 계산에 넣어야 한다.
AI 교육 과정에서도 대기업과 중소기업 간 격차가 존재한다. 기업 AI 교육을 전문으로 하는 팀스파르타의 한현아 팀장은 “AI 교육 상담을 요청하는 비율은 대기업이 40%, 중견기업 35%, 중소기업 25% 정도”라고 말했다. ‘AI를 배우고 싶다’는 의지에는 기업 간 큰 차이가 없는 셈이다. 현실적으로 결정을 방해하는 주요 요인 중 하나는 ‘불확실성’이다. 한 팀장은 “중소기업은 ‘이 정도 비용을 쓰면 우리 조직에 어떤 변화가 생기는지’ ‘우리 회사 수준에서도 AI 적용이 가능할지’ 등을 고민하는 경우가 많다”며 “내부에 AI 전략을 주도할 인력이 없거나, AI 교육을 받아도 활용으로 이어지지 않는 구조 역시 어려움으로 작용한다”고 설명했다.
소상공인이나 개인사업자에게는 AI의 문턱이 더 높게 다가온다. AI로 부족한 노동력을 채우려 해도 현실은 쉽지 않다. 중소기업중앙회 서울지역본부가 지난해 9월 서울 소상공인 300곳을 대상으로 실시한 ‘AI 인식 및 활용 수준 실태조사’에 따르면 현재 사업장에서 AI를 사용한다는 응답은 9.7%에 불과했다. 향후 활용 계획이 있다는 답도 23.0%에 그쳤다.
AI에 관심이 많은 이들은 스스로 돌파구를 찾기도 한다. 곡물·과일 유통사업을 하고 있는 이준혁(40)씨는 지난해 한국중소벤처기업유통원과 뤼튼테크놀로지스에서 제공하는 무료 AI 교육을 수강했다. 그는 “챗GPT도 사용해본 적 없던 ‘AI 초짜’였지만, 수료 후에는 업무에 적극 활용하고 있다”고 했다. 프롬프트(명령어) 짜는 방식을 터득하고, 사업 데이터를 AI에 학습시키면서 이제 파트너처럼 활용할 수 있게 됐다는 얘기다. 최근에는 판매 자동화를 목표로 AI를 이용한 ‘바이브 코딩’ 공부도 시작했다.
각종 지원 사업으로 AI의 기초를 다질 순 있지만, 심화 단계로의 도약은 쉽지 않다는 지적도 나온다. 이씨 역시 예전의 자신처럼 AI 문외한인 소상공인 경우 무료 교육도 충분히 도움이 될 수 있지만, 기초 과정 이후 수준에 맞는 프로그램을 찾기는 힘들다고 했다. 이런 무료 교육이 서울과 대도시에 집중된 것도 아쉬운 지점이다. 그는 “저는 서울에 거주하고 있어 무료 교육을 찾아다닐 수 있었지만, 지방 소도시에 사는 사업자는 인근의 교육 프로그램 찾기도, 시간을 내기도 빠듯할 것”이라고 말했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
