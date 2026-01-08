서해안 이색 설경 명소… 장독대에도, 옛 읍성에도… 순백의 설원

고목 아래 하얀 장독대, 논산 명재고택
충남 논산시 노성면 교촌리에 있는 명재고택은 조선 숙종 때 학자인 명재(明齋) 윤증(1629∼1714) 선생의 고택이다. 윤증의 부친 윤선거는 23세에 소과에 급제했으나 관직에 나아가지 않고 일생을 초야에 묻혀 지냈다. 윤선거는 병자호란 발발 전 오랑캐의 사신을 죽이고 명나라에 대한 의를 지켜야 한다는 상소를 올렸다. 전쟁이 일어나 강화도로 피신했을 땐 다른 선비와 함께 자결을 서약했으나 목숨을 끊은 부인과 달리 홀로 살아남아 도망쳤다. 이후 윤선거는 벼슬 없이 거사(居士)로 여생을 보냈다. 한양에서 태어난 윤증은 부친과 함께 충청도에서 생활하며 부친의 행적과 인생관을 이어받았다. 과거를 보지 않았고 18차례에 걸친 조정의 부름을 모두 거부했다.
명재고택은 윤증이 팔순을 맞은 1709년 무렵 세워졌다. 으리으리한 문도, 경계를 나누는 담도 없다. 바깥주인이 기거하던 사랑채는 풍류를 즐기기 좋도록 개방돼 있지만, 안주인이 거주하는 안채는 상당히 폐쇄적인 구조다.
사랑채 옆으로는 장이 익어가는 200여 개의 장독대가 놓여 있다. 숲에 둘러싸여 마치 어머니 품에 안긴 듯 안정감과 포근함을 느끼게 한다. 장독대 옆 작은 길을 따라 야트막한 언덕에 오르면 수백 년은 됨직한 느티나무 한 그루가 수호신처럼 고택을 굽어보고 있다. 눈이 내린 날이면 소복이 쌓인 눈이 고즈넉한 분위기를 자아낸다. 아름드리 느티나무 아래 하얀 눈을 이고 있는 장독대가 고택에 정갈한 멋을 더해준다.
은빛 자태의 겨울 왕국, 청양
충남 청양군 대치면 장승공원 건너편에는 장곡천 수변생태 체험파크의 중심 공간인 ‘알품스 공원’이 있다. ‘충남의 알프스’라 불리는 칠갑산을 낀 청정자연의 고장 청양과 생명의 근원을 뜻하는 ‘알과 둥지’를 중의적으로 표현한 이름이다. 둥지 형태로 조성된 200m 길이의 슬로프 산책로는 알 조형물을 중심으로 풀을 뜯고 있는 양 조형물이 배치돼 아이와 어른 누구나 즐길 수 있다.
칠갑산 동쪽 천장리의 ‘알프스마을’에서는 ‘칠갑산 얼음분수축제’가 다음 달 22일까지 열린다. 수십 미터 높이로 얼어붙은 거대 얼음 분수와 빙벽이 압권이다. 낮에는 햇살 아래 눈부신 은빛 자태를 뽐내고 밤이 되면 화려한 조명이 더해져 동화 속 ‘겨울왕국’ 같은 분위기를 자아낸다. 얼음 썰매와 눈썰매, 얼음 봅슬레이, 군밤 굽기, 빙어 잡기, 트랙터 깡통 열차 등 체험거리도 가득하다. 매년 주제가 바뀌는 대형 눈 조각, 얼음 분수, 이글루 등 볼거리도 넘친다.
운치 있는 겨울 수채화, 고창
전북 고창군 고창읍성은 높이 4∼6m의 성곽이 약 2㎞에 걸쳐 이어진 형태다. 동·서·북문과 3곳의 옹성, 동헌과 객사 등의 건물들이 남아 있다.
성벽 안쪽엔 울창한 솔숲이 펼쳐진다. 적게는 50년, 많게는 수백 년 수령의 적송들이 빽빽하게 들어차 있다. ‘아름다운 숲’ 상을 탄 곳은 작청 등 조선시대 관청 건물 뒤 소나무숲이다. 용틀임하는 아름드리 소나무들은 선인들의 수묵화에 등장했을 법하게 웅장한 자태를 뽐낸다. 솔숲에 이어 1930년대 조경을 위해 심은 맹종죽림도 조성돼 있다. 꼿꼿하게 뻗은 수직 세계의 대숲 사이로 눈발이 날리면 더할 나위 없는 운치를 느낄 수 있다.
서해와 닿은 고창 선운산은 겨울철 적설량이 많아 ‘호남의 내금강’이라 불릴 만한 설경을 보여준다.
소리마저 삼켜버릴 듯한 순백, 장성
전남 장성군에는 겨울철에만 찾는 되는 장소가 있다. 삼서면 보생리의 ‘외딴집’이다. 이 집엔 사람이 살고 있지 않다. 새하얗게 눈 덮인 들판 위에 덩그러니 홀로 서 있는 한 채의 집이 동화 속 장면처럼 아늑하다. 솜이불 같은 눈 위로 키 작은 나무에 잔설이 반짝인다. 소리마저 삼켜버린 순백의 설원 위로 파란 하늘에 뭉게구름이 두둥실 떠 있으면 금상첨화다. 아늑하고 정겨운 풍경은 어릴 때 살던 고향집을 떠올리게 한다. 그 눈밭을 도화지 삼아 발자국으로 그린 그림도 풍경의 한 조각이 된다.
서삼면에는 축령산이 있다. 이곳은 편백숲으로 유명하다. 푸름을 자랑하는 길쭉한 원뿔형 나무가 하얀 눈을 머리에 이고 이국적인 풍경을 펼쳐놓는다. 타이가 지역의 상록수림을 연상케 한다.
글·사진=남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
