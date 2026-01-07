고립 자초하는 장동혁식 자강론… 쇄신안에 명운 달렸다
[정치 언박싱]
강성층만 바라보는 전략 임계점
김도읍·윤리위원 3명 사의 혼돈
안철수·오세훈 회동 “외연 확장”
극우 유튜버 고성국, 국힘 입당
장동혁 국민의힘 대표가 이번주 쇄신안 발표를 앞두고 있지만 당 내부에선 답답하다는 토로가 거세지고 있다. 과거와의 절연 및 반성 미흡, 한동훈 전 대표 축출 작업 등 ‘극렬 지지층 중심의 자강론’ 전략에 대한 불만이 임계점에 도달한 듯한 모습이다. 인요한 전 의원의 의원직 사퇴, 김도읍 정책위의장의 당직 사임은 당 지도부의 ‘뺄셈 정치’의 한계를 여실히 드러낸다는 비판도 나온다.
지난 전당대회에서 장 대표를 지지했던 한 의원은 6일 통화에서 “자강 노선이 정답인지 이젠 솔직히 잘 모르겠다. 답답한 상황”이라고 토로했다. 다른 의원은 “기다려 달라고 해서 기다렸는데, 당의 방향 전환이 보이지 않는다”고 말했다.
장 대표 지지 의원들마저 속앓이하는 건 지방선거가 코앞으로 다가왔는데도 지지율 반등 계기를 마련하지 못하고 있기 때문이다. 특히 쇄신안 발표 목전에서 발생한 김 전 의장의 당직 사임은 분위기를 더욱 침울하게 만들었다. 장 대표는 지도부 구성 당시 김 전 의장에게 “중도 외연 확장을 위해 역할을 해 달라”며 수차례 당직을 제안했다고 한다. 그러나 김 전 의장은 취임 4개월 만에 “소임을 ㅁ다했다”며 직을 던졌다. 윤석열 전 대통령을 끊어내지 못하고 합리적 보수 인사들을 배척하는 모습에 대한 당 안팎의 실망감이 영향을 미쳤다는 해석이다. 한 의원은 “김 전 의장의 사퇴로 장 대표가 고립되고 위축돼 보이는 분위기”라고 말했다.
이런 상황에서 ‘당원게시판 사태’ 징계 문제를 논의할 윤리위원회가 구성되자 당내 갈등은 더욱 고조되고 있다. 장 대표는 지난 5일 한 전 대표 징계 수위를 결정할 신임 윤리위원 7명을 선임했으나 명단 유출 이후 적격성 논란이 불붙었다. 의원 단체 대화방에는 “기절초풍할 성향의 사람들” “정이 떨어진다” 등의 날 선 비판이 쏟아졌다. 국민의힘 중앙윤리위원회는 이날 윤민우 가천대 교수를 윤리위원장으로 호선했다고 밝혔지만 이날 윤리위원 3명이 논란에 부담을 느끼고 자진 사의을 표했다. 극우 성향 유튜버 고성국씨도 최근 국민의힘에 입당 원서를 제출했다.
장 대표식 자강론이 당의 정치 지형을 고립시키고 있다는 공개 비판도 확산하고 있다. 장 대표를 지지했던 성일종 의원은 라디오에서 “한 전 대표 징계에 찬성하지 않는다. 선거를 앞두고 그런 게 정치적으로 무슨 효과가 있느냐”고 말했다.
장 대표 쇄신안이 기대에 미치지 못하면 행동에 나서겠다는 의원들도 있는 것으로 알려졌다. 한 의원은 “일단 쇄신안 발표를 기다리고 있다. 우려가 큰 상황에서 지금 같은 기조를 유지하는 건 당을 무너뜨리는 것”이라고 말했다. 혁신파로 분류되는 안철수 의원과 오세훈 서울시장은 이날 만찬을 한 후 외연 확장에 공감대를 이뤘다. 서울시는 “두 사람은 과거와의 단절에 뜻을 함께하고 당의 변화와 통합의 길에 대해 지속적으로 소통해 나가기로 했다”고 밝혔다.
