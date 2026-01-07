고립 자초하는 장동혁식 자강론… 쇄신안에 명운 달렸다

[정치 언박싱]

강성층만 바라보는 전략 임계점

김도읍·윤리위원 3명 사의 혼돈

안철수·오세훈 회동 “외연 확장”

극우 유튜버 고성국, 국힘 입당

국민의힘 장동혁 대표가 지난 5일 국회에서 열린 야당탄압가짜뉴스감시특별위원회 임명장 수여식 및 제1차 전체 회의에 입장하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 이번주 쇄신안 발표를 앞두고 있지만 당 내부에선 답답하다는 토로가 거세지고 있다. 과거와의 절연 및 반성 미흡, 한동훈 전 대표 축출 작업 등 ‘극렬 지지층 중심의 자강론’ 전략에 대한 불만이 임계점에 도달한 듯한 모습이다. 인요한 전 의원의 의원직 사퇴, 김도읍 정책위의장의 당직 사임은 당 지도부의 ‘뺄셈 정치’의 한계를 여실히 드러낸다는 비판도 나온다.



지난 전당대회에서 장 대표를 지지했던 한 의원은 6일 통화에서 “자강 노선이 정답인지 이젠 솔직히 잘 모르겠다. 답답한 상황”이라고 토로했다. 다른 의원은 “기다려 달라고 해서 기다렸는데, 당의 방향 전환이 보이지 않는다”고 말했다.



장 대표 지지 의원들마저 속앓이하는 건 지방선거가 코앞으로 다가왔는데도 지지율 반등 계기를 마련하지 못하고 있기 때문이다. 특히 쇄신안 발표 목전에서 발생한 김 전 의장의 당직 사임은 분위기를 더욱 침울하게 만들었다. 장 대표는 지도부 구성 당시 김 전 의장에게 “중도 외연 확장을 위해 역할을 해 달라”며 수차례 당직을 제안했다고 한다. 그러나 김 전 의장은 취임 4개월 만에 “소임을 ㅁ다했다”며 직을 던졌다. 윤석열 전 대통령을 끊어내지 못하고 합리적 보수 인사들을 배척하는 모습에 대한 당 안팎의 실망감이 영향을 미쳤다는 해석이다. 한 의원은 “김 전 의장의 사퇴로 장 대표가 고립되고 위축돼 보이는 분위기”라고 말했다.



이런 상황에서 ‘당원게시판 사태’ 징계 문제를 논의할 윤리위원회가 구성되자 당내 갈등은 더욱 고조되고 있다. 장 대표는 지난 5일 한 전 대표 징계 수위를 결정할 신임 윤리위원 7명을 선임했으나 명단 유출 이후 적격성 논란이 불붙었다. 의원 단체 대화방에는 “기절초풍할 성향의 사람들” “정이 떨어진다” 등의 날 선 비판이 쏟아졌다. 국민의힘 중앙윤리위원회는 이날 윤민우 가천대 교수를 윤리위원장으로 호선했다고 밝혔지만 이날 윤리위원 3명이 논란에 부담을 느끼고 자진 사의을 표했다. 극우 성향 유튜버 고성국씨도 최근 국민의힘에 입당 원서를 제출했다.



장 대표식 자강론이 당의 정치 지형을 고립시키고 있다는 공개 비판도 확산하고 있다. 장 대표를 지지했던 성일종 의원은 라디오에서 “한 전 대표 징계에 찬성하지 않는다. 선거를 앞두고 그런 게 정치적으로 무슨 효과가 있느냐”고 말했다.



장 대표 쇄신안이 기대에 미치지 못하면 행동에 나서겠다는 의원들도 있는 것으로 알려졌다. 한 의원은 “일단 쇄신안 발표를 기다리고 있다. 우려가 큰 상황에서 지금 같은 기조를 유지하는 건 당을 무너뜨리는 것”이라고 말했다. 혁신파로 분류되는 안철수 의원과 오세훈 서울시장은 이날 만찬을 한 후 외연 확장에 공감대를 이뤘다. 서울시는 “두 사람은 과거와의 단절에 뜻을 함께하고 당의 변화와 통합의 길에 대해 지속적으로 소통해 나가기로 했다”고 밝혔다.



이강민 기자 river@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 장동혁 국민의힘 대표가 이번주 쇄신안 발표를 앞두고 있지만 당 내부에선 답답하다는 토로가 거세지고 있다. 과거와의 절연 및 반성 미흡, 한동훈 전 대표 축출 작업 등 ‘극렬 지지층 중심의 자강론’ 전략에 대한 불만이 임계점에 도달한 듯한 모습이다. 인요한 전 의원의 의원직 사퇴, 김도읍 정책위의장의 당직 사임은 당 지도부의 ‘뺄셈 정치’의 한계를 여실히 드러낸다는 비판도 나온다.지난 전당대회에서 장 대표를 지지했던 한 의원은 6일 통화에서 “자강 노선이 정답인지 이젠 솔직히 잘 모르겠다. 답답한 상황”이라고 토로했다. 다른 의원은 “기다려 달라고 해서 기다렸는데, 당의 방향 전환이 보이지 않는다”고 말했다.장 대표 지지 의원들마저 속앓이하는 건 지방선거가 코앞으로 다가왔는데도 지지율 반등 계기를 마련하지 못하고 있기 때문이다. 특히 쇄신안 발표 목전에서 발생한 김 전 의장의 당직 사임은 분위기를 더욱 침울하게 만들었다. 장 대표는 지도부 구성 당시 김 전 의장에게 “중도 외연 확장을 위해 역할을 해 달라”며 수차례 당직을 제안했다고 한다. 그러나 김 전 의장은 취임 4개월 만에 “소임을 ㅁ다했다”며 직을 던졌다. 윤석열 전 대통령을 끊어내지 못하고 합리적 보수 인사들을 배척하는 모습에 대한 당 안팎의 실망감이 영향을 미쳤다는 해석이다. 한 의원은 “김 전 의장의 사퇴로 장 대표가 고립되고 위축돼 보이는 분위기”라고 말했다.이런 상황에서 ‘당원게시판 사태’ 징계 문제를 논의할 윤리위원회가 구성되자 당내 갈등은 더욱 고조되고 있다. 장 대표는 지난 5일 한 전 대표 징계 수위를 결정할 신임 윤리위원 7명을 선임했으나 명단 유출 이후 적격성 논란이 불붙었다. 의원 단체 대화방에는 “기절초풍할 성향의 사람들” “정이 떨어진다” 등의 날 선 비판이 쏟아졌다. 국민의힘 중앙윤리위원회는 이날 윤민우 가천대 교수를 윤리위원장으로 호선했다고 밝혔지만 이날 윤리위원 3명이 논란에 부담을 느끼고 자진 사의을 표했다. 극우 성향 유튜버 고성국씨도 최근 국민의힘에 입당 원서를 제출했다.장 대표식 자강론이 당의 정치 지형을 고립시키고 있다는 공개 비판도 확산하고 있다. 장 대표를 지지했던 성일종 의원은 라디오에서 “한 전 대표 징계에 찬성하지 않는다. 선거를 앞두고 그런 게 정치적으로 무슨 효과가 있느냐”고 말했다.장 대표 쇄신안이 기대에 미치지 못하면 행동에 나서겠다는 의원들도 있는 것으로 알려졌다. 한 의원은 “일단 쇄신안 발표를 기다리고 있다. 우려가 큰 상황에서 지금 같은 기조를 유지하는 건 당을 무너뜨리는 것”이라고 말했다. 혁신파로 분류되는 안철수 의원과 오세훈 서울시장은 이날 만찬을 한 후 외연 확장에 공감대를 이뤘다. 서울시는 “두 사람은 과거와의 단절에 뜻을 함께하고 당의 변화와 통합의 길에 대해 지속적으로 소통해 나가기로 했다”고 밝혔다.이강민 기자 river@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지