EU, 수입품에도 탄소세 부과… 현실이 된 ‘기후 장벽’

유럽연합(EU)이 올해 1월 1일부터 ‘탄소국경조정제도(CBAM)’를 본격 시행하면서 전 세계 통상 환경이 또다시 큰 전환기를 맞게 됐다. CBAM은 세계 첫 탄소국경세다. EU 지역에 제품을 수입하는 업체는 제품 생산 과정에서 나온 탄소배출량을 보고하고, 그 양에 따라 일종의 세금을 내야 한다.
EU는 우선 철강을 비롯한 6개 품목에 CBAM을 적용하고 2028년부터 일부 자동차 부품과 가전 등으로 제도를 확대하기로 했다. 영국도 내년 CBAM 시행을 앞두고 있으며 미국 역시 탄소국경세를 논의 중이다. 수출의존도가 높은 한국이 갈수록 높아지는 각국의 ‘탄소 장벽’을 넘어 지속 성장하기 위해선 저탄소 산업 전환에 사활을 걸어야 한다는 지적이 나온다.
유럽 시장 ‘탄소장벽’ 현실화
7일 외신 등에 따르면 EU는 CBAM 시범·준비 단계인 ‘전환기간’을 종료하고 지난 1일부터 제도 공식 시행에 들어갔다. 2023년 10월부터 지난해까지 설정된 전환 기간에는 수입업자들이 탄소 배출량 정보를 분기별로 보고하는 수준에 그쳤지만, 이제는 보고와 함께 배출량에 상응하는 ‘CBAM 인증서’를 구매하고 제출해야 한다. 각 제품별로 배출량 1t당 인증서 1개가 필요하다.
예를 들어 국내 A기업이 철강 1t을 생산하기 위해 탄소를 2t 배출할 경우, EU의 수입업자는 A기업 철강 1t을 수입하기 위해 인증서 2개를 구입해야 한다. 다만 한국 정부가 운영하는 배출권 거래제로 인해 한국에서 탄소세를 이미 지불했다면 그만큼 구입해야 하는 인증서 양도 줄어든다.
EU가 CBAM을 도입한 이유는 유럽에서 엄격한 탄소 배출 규제를 받고 있는 현지 기업들의 산업 경쟁력을 보호하기 위해서다. 규제 때문에 생산 비용이 높아지면 유럽 기업들이 해외로 생산기지를 이전하는 등의 부작용이 생길 수 있는데, 이를 막기 위해 수입 품목에 대해서도 동일한 탄소 비용을 부과하겠다는 것이다.
CBAM 인증서 가격을 EU의 배출권거래제(ETS) 가격으로 설정한 것도 이 때문이다. CBAM 인증서 가격은 ETS와 연동돼 매주 EU의 배출권 평균 가격으로 매겨진다.
문제는 EU가 철강 등 탄소배출이 많은 산업의 기업들에게 무료로 배출권을 나눠주는 ‘배출권 무상할당’ 제도를 단계적으로 폐지한다는 점이다. 해당 업종 기업들에게 적용되는 무상할당 비율은 지난해 100%였으나 올해부터 지속적으로 줄어 2034년에는 ‘제로(0)’가 된다. EU로 수출하는 기업들도 CBAM 인증서를 구매할 때 무상할당량 만큼 ‘할인’을 받을 수 있었는데, 2034년부터는 탄소 가격을 온전히 다 부담하는 구조로 바뀌게 되는 것이다.
철강만 문제 아냐…“산업 전환 시급”
국내의 경우 CBAM 적용 품목 중 유럽 수출 비중이 높은 철강과 알루미늄 산업의 위기감이 상당하다. 대한상공회의소 SGI(지속성장이니셔티브)는 2024년 보고서에서 철강 부문이 부담해야 하는 CBAM 인증서 구매 비용이 2026년 851억원, 2030년 3086억원, 2034년 5589억원으로 급증할 것이라고 내다 봤다. 당시 적용한 EU 배출권 가격은 1t당 8만3000원 수준이었는데, 지난달 말 배출권 가격은 85유로(약 14만4000원)였다. 단순 계산으로도 기업의 비용 부담이 2배 가까이 커진 셈이다.
탄소배출량 만큼 세금을 내려면 탄소배출량을 정확히 산정하는 작업이 첫 번째다. EU는 보고해야 하는 배출량에 대해서도 여러가지 까다로운 요건을 내세우고 있어, 많은 중소기업들은 ‘배출량을 어떻게 계산·신고해야 하는지부터 모르겠다’고 하소연한다. EU 검증기관이 배출량 자료가 정확하지 않다고 최종 판단하면 수입업자는 EU가 자체적으로 설정한 배출량 ‘기본값’을 적용해 거기에 맞춰 인증서를 구매해야 한다.
정부도 손을 놓고 있는 것은 아니다. 꾸준히 기업 설명회와 업계 간담회를 개최했고 헬프데스크 운영, CBAM 대응 인프라 구축 사업 등을 지원하고 있다. 그러나 전문가들은 CBAM이라는 개별적인 제도 대응이 아니라 ‘저탄소 산업 전환’이라는 큰 틀에서 현재의 위기를 바라봐야 한다고 강조한다. ‘기후테크’에 대한 집중 투자, 국내 탄소배출권 시장 육성, 녹색 금융 활성화, 전 산업의 탄소 배출량 측정·보고·검증 시스템 구축 등이 필요하다는 것이다.
더군다나 EU가 점차 CBAM 적용 범위를 확대할 것이라는 게 전문가들의 공통된 견해다. EU는 이미 2028년 1월부터 가전과 자동차 부품 등 철강·알루미늄 파생 제품 180종을 CBAM에 포함하겠다고 예고한 상태다. 미국의 에너지경제·재무분석연구소(IEEFA)는 지난달 ‘한국의 공급망 탄소 리스크’ 보고서에서 삼성전자와 SK하이닉스의 탄소집약도가 상대적으로 높다고 지적하며 “CBAM이 반도체로 확대되고, 배출량 산정에 간접배출량이 포함될 경우 한국은 인공지능(AI)·반도체 등 첨단산업 공급망에서 배제될 가능성이 크다”고 진단하기도 했다.
신서린 한국생산기술연구원 수석연구원은 “자동차 업계 등 다른 업종에서도 EU의 움직임을 주시하고 있지만 개별 기업 차원의 대응은 쉽지 않아 보인다”며 “인증서 비용을 처음 확정하는 2027년 9월이 되면 파장은 더 커질 것”이라고 말했다.
한국무역협회 국제무역통상연구원의 박소영 수석연구원은 “철강만 봐도 사실상 산업 공급망에 모두 걸쳐있는 문제이기 때문에 정부 차원에서 탄소 데이터 플랫폼 등 체계적인 시스템 구축이 필요하다”며 “장기적 관점에서 기후테크에 대한 대규모 투자와 제도 개선 등을 서둘러야 한다”고 강조했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지