기업 규모 커질수록 규제↑ 혜택↓… ‘차등 규제’ 법안 149건
‘2조원 이상’ 기업 규제 집중 발의돼
상의 “성장 기피… 전면 재점검해야”
22대 국회 출범 이후 기업 규모에 따라 규제를 차등 적용하는 법안이 대거 발의돼 기업 성장을 가로막고 있다는 지적이 제기됐다.
대한상공회의소는 6일 기업 활동과 관련된 상법·자본시장법·공정거래법 등 12개 법률 기준 2024년 5월 30일부터 지난해 12월 31일까지 발의된 1021개 법안을 전수조사한 결과, 기업 규모별 차등 규제 법안이 149건에 달했다고 밝혔다. 이들 법안은 기업 규모가 커질수록 규제가 늘어나는 ‘규제 증가형’과 각종 혜택을 줄이는 ‘혜택 축소형’으로 구분됐다. 이러한 차등 규제는 한국에만 존재하는 독특한 성장 페널티로 기업이 성장할 유인을 떨어뜨려 성장 기피 생태계를 고착화하고 있다는 게 대한상의 진단이다.
규제 증가형 법안은 94건으로 집계됐다. 상법이 65건으로 가장 많았고 유통산업발전법(12건), 산업안전보건법(7건), 공정거래법(6건) 순으로 나타났다. 특히 현 정부 들어 개정 논의가 집중된 상법에서 ‘자산 2조원 이상’ 기업에 전자주주총회 도입, 감사위원 분리선임 확대 등 지배구조 및 의사결정 관련 의무를 추가로 부과하는 내용이 집중 발의된 것으로 조사됐다. 대한상의는 자산 2조원 이상이라는 기준이 2000년 도입된 이후 지난 25년 간 경제규모와 물가수준이 크게 달라졌는데도 별다른 검토 없이 이를 관행적으로 적용하고 있다고 지적했다. 또 국민들의 소비 행태가 온라인과 모바일을 중심으로 재편됐음에도 유통산업발전법은 여전히 대형 점포에만 의무휴업을 부과하고 있어 재검토가 필요하다고 덧붙였다.
혜택 축소형 규제는 55건 발의됐는데 대부분 조세특례제한법에 집중돼 있었다. 연구·개발(R&D), 시설투자, 특정 기술개발 등에 세액공제 혜택을 부여할 때 기업 규모에 따라 공제율을 차등 적용하거나 중소·중견기업에만 혜택을 주는 내용이 주를 이뤘다.
강석구 대한상의 조사본부장은 “글로벌 기술 경쟁이 격화되는 상황에서 기업 규모를 기준으로 규제와 혜택을 나누는 방식은 더 이상 효과적인 정책 수단이 아니다”며 “누적된 규모별 차등 규제를 전면 재점검하고 성장과 혁신을 촉진하는 방향으로 제도 패러다임을 재설계해야 한다”고 말했다.
권지혜 기자
