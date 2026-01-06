시사 전체기사

[포토] 해외전투위훈기념관 건설 노동자 위로하는 김정은

입력:2026-01-06 18:56
수정:2026-01-06 19:00
공유하기
글자 크기 조정

김정은 북한 국무위원장이 지난 5일 딸 주애와 함께 해외군사작전 전투위훈기념관 건설장을 방문해 기념식수를 하고 노동자들을 격려했다고 조선중앙TV가 6일 보도했다. 연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“볼에 뽀뽀까지”…北김정은·주애 스킨십에 日매체 '이례적’ 지적
백악관 “까불면 다친다”…트럼프 사진 배경에는 김해공항
이 대통령, 위안부 혐오 시위에 “이런 얼빠진…사자명예훼손”
이재용, 베이징 쇼핑몰서 라부부 쇼핑하는 모습 포착
‘조희대 회동설’ 유튜브 조회 최소 1000만…범인은 ‘국회’
“선물받은 샤오미 덕에 인생샷”…李대통령, 시진핑과 셀카
“연기 넘어 삶으로 존경받은 배우”… 각계 추모물결
“법적 후원금은 빙산의 일각… 비공식적 액수는 상상 초월”
국민일보 신문구독