유연해진 관절… 사람에 더 가까워졌다
[CES 2026]
현대차 로봇 ‘아틀라스’ 첫 공개
360도 카메라 통해 주변 환경 인식
“이제 아틀라스를 실험실에서 꺼낼 때입니다.” CES 개막 하루 전날인 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 만달레이베이 컨벤션센터. 현대자동차그룹이 진행한 미디어데이 무대에는 로봇이 함께 섰다. 보스턴다이나믹스가 개발하는 휴머노이드 로봇 차세대 전동식 ‘아틀라스’가 CES 개막 하루 전 세계 최초로 공개되며 전 세계에서 찾아온 800여명의 취재진과 콘퍼런스 참관객의 이목을 끌었다.
공개된 아틀라스는 ‘움직임의 가능성’을 보여주는 데 초점이 맞춰졌다. 가장 눈길을 끈 부분은 관절 구조였다. 팔과 다리, 몸통의 주요 관절이 360도 회전하며 방향 전환과 직립보행이 매우 자연스러웠다. 무대를 자유자재로 오가며 참관객의 호응을 끌어냈다. 연구형 모델은 화려한 손목 관절 동작을 선보인 뒤 무대 오른쪽을 가리키며 개발형 모델의 등장을 알렸다. 차세대 휴머노이드 개발을 위한 기술적 발판이 될 것이라는 기대가 나왔다.
개발형 모델은 ‘현장형 로봇’이라는 인상이 강했다. 보스턴다이나믹스의 기술이 집약된 이 모델은 총 56개의 자유도(Degrees of Freedom·DoF)를 갖췄다. 자유도는 로봇이 독립적으로 움직일 수 있는 축의 개수를 뜻한다. 수치가 높을수록 사람처럼 섬세한 동작이 가능하다. 사람과 유사한 크기의 네 손가락은 마디마다 구분돼 유연하게 움직였다. 손에는 촉각 센서가 탑재됐고, 360도 카메라를 통해 전방은 물론 주변 환경까지 인식한다.
개발형 모델은 최대 50㎏의 하중을 들어 올릴 수 있고, 2.3m 높이까지 닿을 수 있다. 고중량 부품 적재나 높은 선반 작업을 염두에 둔 제원이다. 영하 20도에서 영상 40도까지 성능 저하 없이 작동하고 방수 설계로 세척도 가능해 제조 현장의 온도 변화와 오염 환경을 고려했다.
AI 로보틱스답게 학습 능력도 갖췄다. 자재 취급부터 정밀 조립까지 다양한 작업을 하루 이내에 학습하도록 설계됐다.
라스베이거스=김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
