휴머노이드 AI 일상으로 성큼
직립 보행·섬세한 관절 가진 로봇
CES 행사장 곳곳서 눈에 띄어
젠슨 황 “AI 다음 단계는 로봇공학”
완벽한 직립보행은 인간만이 가진 유일한 능력이었다. 그동안은 그랬다, ‘그들’이 등장하기 전까지. 자연스럽게 두 발로 걷고 섬세한 관절을 움직여 손을 흔드는 것은 인간이 독점한 영역이었다. 하지만 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개막을 하루 앞둔 세계 최대 가전·IT 박람회 ‘CES 2026’ 현장에는 인간을 닮아 직립보행하는 휴머노이드 로봇을 곳곳에서 마주할 수 있었다. 휴머노이드로 대표되는 피지컬 인공지능(AI)이 상상이 아닌 현실로 훅 다가왔다는 것을 실감할 수 있는 현장이 CES에서 펼쳐졌다.
박람회장 곳곳에 그들이 있었다. 그저 외형만 갖춘 게 아니다. 우뚝 서서 팔을 들어 올리고 관중석을 향해 손을 흔들며 인간처럼 움직일 수 있다. 연구소에만 머물던 로봇이 공장, 학교, 가정 등 일상의 현장으로 투입되는 미래를 연상시킬 수 있는 장면이 곳곳에서 확인됐다.
CES에서 마주한 로보틱스의 미래를 들여다보니 AI를 탑재하고 물리적 형태를 갖춘 피지컬 AI는 공장을 넘어 생활 속으로 들어올 준비를 착착 진행하고 있었다. 현대자동차그룹 자회사 보스턴다이나믹스가 개발하는 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’는 양다리를 등 쪽으로 접어 지면을 딛고 두 발로 자연스럽게 일어서는 모습으로 대중 앞에 처음 등장했다. 무대 위를 걸으며 손을 흔들어 인사하고, 목·어깨·허리·손목 관절을 자유자재로 움직였다. 아틀라스는 산업 현장에 투입될 로봇이다. 사람보다 효율적으로 반복적인 작업을 수행할 수 있다는 게 그의 경쟁력이다.
LG전자가 CES에서 공개한 홈 로봇 ‘LG 클로이드’는 복잡하고 정교한 주부의 업무를 대신해줄 수 있을 것이라는 기대감을 불러일으킨다. LG전자가 클로이드를 통해 제시하는 ‘제로 레이버 홈’ 비전은 로봇으로 가정에서의 노동력을 최소화한다는 데 있다. 세탁물을 운반하고 요리를 보조하고 가전제품을 제어하는 작업을 수행한다.
강의실 위치를 안내하고 교수 프로필을 설명하면서 대학 조교 역할을 대신할 수 있는 ‘AI OLED 봇’은 전시장에 배치돼 관람객을 안내했다. 삼성디스플레이가 얼굴 위치에 13.4형 OLED를 탑재해 작업 수행도를 높인 로봇이다. 중국의 유니트리는 로봇 격투기 대회에서 우승한 저가형 휴머노이드 ‘G1’을 선보이고, 독일에서 열린 로봇 축구 대회에서 우승하며 주목받은 부스터 로보틱스도 전시에 나섰다.
CES가 제시하는 미래는 ‘로봇과 함께’로 요약된다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)도 로봇과 함께 무대에 섰다. 황 CEO는 “AI의 다음 단계는 로봇공학”이라며 “AI가 텍스트와 영상에 머무르지 않고 물리적 실체로 인간과 상호작용해야 한다”고 강조했다.
라스베이거스=김민영 양윤선 기자 mykim@kmib.co.kr
