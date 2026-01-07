“한·일 문화교류 상징적인 배우”… 일본서도 발길

故안성기 이틀째 추모 물결

동료들 “배움 잊지 않겠다” 애도

정우성·이정재 이틀째 빈소 지켜

영정사진은 ‘기쁜 우리 젊은 날’ 모습

한 시민 추모객이 6일 국민적 사랑을 받은 배우 고(故) 안성기의 추모 공간이 마련된 서울 중구 서울영화센터를 찾아 고인의 사진을 바라보며 애도하고 있다. 추모 공간은 오는 8일 오후 6시까지 운영된다. 권현구 기자

‘국민 배우’ 안성기를 향한 각계의 추모 물결이 이틀째 이어지고 있다.



영화 ‘기쁜 우리 젊은 날’(1987)에서 고인과 함께한 배우 황신혜는 6일 서울 여의도 KBS 아트홀에서 열린 1TV 예능 ‘황신혜의 같이 삽시다’ 제작발표회에서 “저의 영화 데뷔작을 안성기 선배님과 함께했다”면서 “오랜 시간 영화계 기둥으로 남아주셨는데 너무 일찍 떠나셔서 아쉽다. 좋은 곳에 가셔서 잘 쉬시길 바란다”며 눈물을 흘렸다.



영화 ‘페이스메이커’(2012)에서 고인과 호흡을 맞춘 배우 고아라는 이날 서울 서초구 서울성모병원에 마련된 빈소를 찾아 눈물로 조문했다. 고아라는 “존재만으로도 본보기가 돼 주셨다. 그동안 받은 배움을 잊지 않겠다. 앞으로 더 잘 되새기면서 지내겠다”며 애도했다.



고인의 마지막 작품인 영화 ‘노량: 죽음의 바다’(2023)를 함께한 배우 박명훈도 “선배님은 배우나 스태프, 독립영화 신인 감독들까지 늘 친동생처럼, 혹은 친자식처럼 챙겨주셨던 분”이라며 “선배님을 따라갈 수는 없겠지만 본받아 가는 후배가 되도록 노력하겠다”고 말했다.



고인의 소속사 후배인 배우 정우성과 이정재는 이틀째 유족들과 함께 빈소를 지켰다. 장항준 감독과 배우 전도연, 차인표, 정재영, 옥택연 등도 빈소를 찾아 유가족을 위로했다.



나경원 국민의힘 의원과 김동연 경기도지사, 서경덕 교수 등 각계 인사들도 조문 행렬에 동참했다. 빈소를 방문한 반기문 전 유엔 사무총장은 “유엔 사무총장 재임 당시 고인은 유니세프 친선대사로서 많은 활동을 하며 전 세계 어린이와 청소년들에게 희망을 주셨다”며 “연예인으로서뿐 아니라 인도주의적인 면에서도 전 세계 아동들에게 희망을 주신 분”이라고 추모했다.



서울 중구 충무로 서울영화센터에 마련된 일반인 추모 공간에도 시민들의 발길이 이어졌다. 추모객들은 고인의 사진을 물끄러미 바라보거나 묵념하며 고인을 기렸다. 일본 마이니치신문 객원기자인 타쿠마 스즈키(67)씨는 “젊은 시절 영화 ‘바람 불어 좋은 날’(1980)을 통해 한국 사회와 문화를 처음 깊이 이해하게 됐다”며 “안성기는 K콘텐츠 이전 세대의 원조이자, 한일 문화 교류를 떠올리게 하는 상징적 배우”라고 말했다.



과거 영화 제작사 ‘태흥영화사’에서 18년간 근무했다는 전융행(83)씨는 고인과 영화 ‘태백산맥’(1994) 등 7~8편의 작품을 함께했다면서 “정말 선한 사람이었다. 그는 영화를 위해서도, 좋은 일을 하는 데도 늘 앞장섰다”며 슬퍼했다. 경기도 파주에서 온 이모(26)씨는 “고인의 영화를 많이 봤고, 그 덕에 좋은 영화들을 알게 됐다. 감사한 마음을 전하러 왔다”고 추모했다.



배우 고현정과 이영애, 장혁, 엄지원, 송선미 등은 SNS를 통해 추모의 뜻을 전했다. 안성기의 장남 안다빈씨는 “따뜻한 위로, 진심으로 감사드린다”며 SNS에 인사를 전했다.



김승연 기자 kite@kmib.co.kr



