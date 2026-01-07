시사 전체기사

인천-자카르타 노선에 티웨이… 대한항공·아시아나 대체사 선정

입력:2026-01-07 00:42
공유하기
글자 크기 조정

독과점 우려 7개 노선에 새 항공사
최종 결합은 마일리지 통합 보완돼야

티웨이항공기. 티웨이항공 제공

정부가 대한항공과 아시아나항공의 기업결합에 따라 반납된 7개 노선에 대체 항공사를 선정했다. 알짜로 꼽혔던 인천-자카르타 노선의 경우 4개 항공사 간 경합 끝에 티웨이항공이 가져갔다. 독과점 우려 노선에 대한 대체항공사 선정 작업이 진행되고 있지만 공정위의 마일리지 통합안 승인이 남아 있어 양사의 최종 기업결합까지는 시간이 더 걸릴 전망이다.

국토교통부와 공정거래위원회는 대한항공과 아시아나항공의 기업결합으로 독과점 우려가 있는 노선 중 7개(국제선 5개, 국내선 2개) 노선에 대체 항공사를 선정했다고 6일 밝혔다. 국제선은 인천-자카르타 노선을 비롯해 인천-시애틀(알래스카항공) 인천-호놀룰루(에어프레미아) 인천-뉴욕(에어프레미아·유나이티드항공) 인천-런던(버진애틀랜틱) 5개 노선이 새로운 항공사에 배분됐다. 국내선은 김포-제주, 제주-김포 2개로 이스타항공, 제주항공, 티웨이항공, 파라타항공이 나눠 갖는다.

국토교통부 항공교통심의위원회는 각 항공사가 제출한 자료, 발표 등을 바탕으로 안전성과 이용자 편의성, 지속 운항 가능성, 지방 공항 활성화 기여도 등을 기준으로 적합성 평가를 진행했다. 지난해에는 인천-LA, 인천-프랑크푸르트, 인천-파리 등 다른 6개 노선에 대체 항공사가 선정됐다. 이로써 지금까지 대체 항공사 지정 대상 노선 중 13개(38.2%) 노선에서 선정 작업이 완료됐다.

대체 항공사 선정은 공정위가 기업결합 승인 조건으로 부과한 ‘행태적 조치’에 따른 것이다. 앞서 공정위는 두 항공사 기업결합 승인 조건으로 두 항공사 점유율이 50%를 넘는 노선 34개에 대해 대체 항공사를 선정해야 한다고 결론 내렸다.

앞으로 각 대체 항공사는 배정받은 슬롯(항공사에 배정된 항공기의 출발·도착 시각)을 반영해 사업계획 편성 등 후속 조치를 거친다. 이르면 올해 상반기부터 위 노선들에 대체 항공사들이 차례로 진입할 것으로 보인다. 이용자 입장에선 그만큼 해당 노선에서 항공사 선택권이 넓어지게 된다.

다만 이와는 별개로 두 항공사의 최종 기업결합은 아직 결론이 나지 않은 마일리지 통합안 승인에 달려 있다. 공정위는 지난해 6월과 지난달 22일 두 차례 대한항공이 제출한 통합안을 돌려보냈다. 보너스 좌석 등 소비자가 마일리지로 활용할 수 있는 서비스가 부족해 보완이 필요하다고 판단했다. 공정위 관계자는 최종 기업결합 시점에 대해 “아직 예단하기 어렵다”고 말했다.

세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
입시정책 실패 응축된 2027학년도… 올해 고3들은 울고 싶다
고립 자초하는 장동혁식 자강론… 쇄신안에 명운 달렸다
靑 “샤오미 셀카는 정상회담 백미”…李 “판다 한쌍 대여” 부탁
60대 여성 운전 차량 카페로 돌진…외벽·출입문 파손
“DJ 공천 제안도 거절”…與 박지원이 회상한 안성기
‘마두로 몰락’에 3000만원 베팅해 6억 대박…정보 유출 의혹
이재용, 베이징 쇼핑몰서 라부부 쇼핑하는 모습 포착
“내 귀에 도청장치?” 소니·마샬 등 유명 음향 기기 ‘보안 비상’
국민일보 신문구독