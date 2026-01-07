인천-자카르타 노선에 티웨이… 대한항공·아시아나 대체사 선정

독과점 우려 7개 노선에 새 항공사

정부가 대한항공과 아시아나항공의 기업결합에 따라 반납된 7개 노선에 대체 항공사를 선정했다. 알짜로 꼽혔던 인천-자카르타 노선의 경우 4개 항공사 간 경합 끝에 티웨이항공이 가져갔다. 독과점 우려 노선에 대한 대체항공사 선정 작업이 진행되고 있지만 공정위의 마일리지 통합안 승인이 남아 있어 양사의 최종 기업결합까지는 시간이 더 걸릴 전망이다.



국토교통부와 공정거래위원회는 대한항공과 아시아나항공의 기업결합으로 독과점 우려가 있는 노선 중 7개(국제선 5개, 국내선 2개) 노선에 대체 항공사를 선정했다고 6일 밝혔다. 국제선은 인천-자카르타 노선을 비롯해 인천-시애틀(알래스카항공) 인천-호놀룰루(에어프레미아) 인천-뉴욕(에어프레미아·유나이티드항공) 인천-런던(버진애틀랜틱) 5개 노선이 새로운 항공사에 배분됐다. 국내선은 김포-제주, 제주-김포 2개로 이스타항공, 제주항공, 티웨이항공, 파라타항공이 나눠 갖는다.



국토교통부 항공교통심의위원회는 각 항공사가 제출한 자료, 발표 등을 바탕으로 안전성과 이용자 편의성, 지속 운항 가능성, 지방 공항 활성화 기여도 등을 기준으로 적합성 평가를 진행했다. 지난해에는 인천-LA, 인천-프랑크푸르트, 인천-파리 등 다른 6개 노선에 대체 항공사가 선정됐다. 이로써 지금까지 대체 항공사 지정 대상 노선 중 13개(38.2%) 노선에서 선정 작업이 완료됐다.



대체 항공사 선정은 공정위가 기업결합 승인 조건으로 부과한 ‘행태적 조치’에 따른 것이다. 앞서 공정위는 두 항공사 기업결합 승인 조건으로 두 항공사 점유율이 50%를 넘는 노선 34개에 대해 대체 항공사를 선정해야 한다고 결론 내렸다.



앞으로 각 대체 항공사는 배정받은 슬롯(항공사에 배정된 항공기의 출발·도착 시각)을 반영해 사업계획 편성 등 후속 조치를 거친다. 이르면 올해 상반기부터 위 노선들에 대체 항공사들이 차례로 진입할 것으로 보인다. 이용자 입장에선 그만큼 해당 노선에서 항공사 선택권이 넓어지게 된다.



다만 이와는 별개로 두 항공사의 최종 기업결합은 아직 결론이 나지 않은 마일리지 통합안 승인에 달려 있다. 공정위는 지난해 6월과 지난달 22일 두 차례 대한항공이 제출한 통합안을 돌려보냈다. 보너스 좌석 등 소비자가 마일리지로 활용할 수 있는 서비스가 부족해 보완이 필요하다고 판단했다. 공정위 관계자는 최종 기업결합 시점에 대해 “아직 예단하기 어렵다”고 말했다.



세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr



