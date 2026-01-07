바리톤 김태한 “믿고 듣는 가수로 슈퍼스타 되겠다”

금호아트홀 상주음악가로 선정

“공연마다 다른 페르소나 보일 것”

뉴시스

“꾸준히 성장해 언젠가는 슈퍼스타 가수의 반열에 오르고 싶습니다. 제가 생각하는 슈퍼스타는 ‘믿고 듣는 가수’입니다.”



2026년 금호아트홀 상주음악가인 바리톤 김태한(25·사진)은 6일 서울 서대문구 금호아트홀 연세에서 열린 기자간담회에서 젊은 예술가다운 포부를 드러냈다. 금호아트홀은 2013년부터 매년 기량이 뛰어난 젊은 음악가를 상주음악가로 선정하는데 성악가가 선정된 것은 처음이다. 김태한은 “어린 나이에 스타가 되려면 무거운 역할도 많이 해야 하지만, 커리어를 길게 보고 작은 역할부터 차근차근 해나가겠다”고 밝혔다.



김태한은 서울대 음대 성악과를 수석 졸업하고 2022년 세계 3대 콩쿠르 가운데 하나인 벨기에 퀸 엘리자베스 콩쿠르에서 우승하며 스포트라이트를 한 몸에 받았다. 역대 성악 부문 최연소 우승이자 아시아 남성 성악가 최초의 우승이었다. 특히 우승 직후 인터뷰에서 “슈퍼스타가 되고 싶다”는 소감을 밝혀 화제가 됐다.



그는 “당시 발언은 테너 요나스 카우프만 등 평소 좋아하던 성악가들처럼 여러 나라의 극장을 오가며 오페라에 출연하거나 리사이틀을 여는 삶을 동경한다는 뜻이었다”며 “지금도 그 꿈은 변함없다”고 말했다.



김태한은 밴드 활동을 하던 중학교 3학년 때 “제대로 음악을 공부하는 것이 좋겠다”는 어머니의 권유로 예술고 입학을 준비하며 성악 공부를 시작했다. 그는 “독일 가곡이 매력적으로 다가왔고 그때 처음 오페라 ‘라 보엠’을 보고 성악에 빠지게 됐다”며 “이렇게 성악을 사랑하게 될지 나 자신도 몰랐다”고 되돌아봤다.



김태한은 2023년부터 베를린슈타츠오퍼 영 아티스트로 활동하는 한편 한스 아이슬러 국립음대 석사를 마쳤다. 지난해부터 프랑크푸르트 오페라 극장의 솔리스트로 활동 중이다. 이곳은 솔리스트 40명을 보유한 큰 극장으로, 솔리스트의 특징을 고려해 배역을 준다. 김태한은 2025~2026시즌 모차르트 오페라 ‘코지 판 투테’의 주역을 맡는 등 4편에서 25~30회 정도 출연할 예정이다.



금호아트홀 상주음악가로 1년간 4차례의 공연을 선보인다. ‘페르소나’라는 주제로 1월 8일, 4월 23일, 7월 2일, 10월 15일 공연이 예정됐다. 독백, 관계, 사랑, 고독의 키워드에 따라 오페라 아리아, 가곡 등 레퍼토리를 선정했다. 그는 “고대 그리스 연극에서 유래된 ‘페르소나’는 라틴어를 거쳐 ‘사람’, ‘인격’, ‘성격’이라는 단어의 어원이 됐다”며 “공연마다 저의 다른 ‘페르소나’를 보여드리고 싶다”고 말했다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



