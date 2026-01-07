상하이 임정 청사 복원, 삼성 ‘숭산 프로젝트’ 있었다
李대통령 방문 계기로 재조명
33년 전 삼성물산 복원사업 주도
중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이 대한민국 임시정부 청사를 찾기로 하면서 30여년 전 삼성이 주도했던 임정 청사 복원 사업, 이른바 ‘숭산(嵩山) 프로젝트’가 다시 주목받고 있다. 당시 복원된 마당로 청사는 대한민국 임정의 상하이 시절 후반부인 1926년 7월부터 윤봉길 의사의 의거 직후 일제 탄압을 피해 1932년 5월 저장성 항저우로 옮기기 전까지 약 6년 동안 독립운동의 심장부 역할을 했던 곳이다.
6일 재계에 따르면 삼성물산은 1990년 중국 시장 진출을 준비하던 중 상하이 임시정부 청사가 광복 후 오랫동안 민가로 방치돼 원형을 알아보기 힘들 정도로 훼손돼 있다는 사실을 알게 됐다. 한국 정부가 중국과 정식 수교(1992년 8월)를 맺기 전의 일이다. 삼성물산은 당시 ‘잘못 소개된 우리의 역사’라는 책자를 발간한 것을 계기로 문화사업 확대를 위해 사내 공모를 진행했는데, 마침 상하이 출장에서 돌아온 이재청 유통본부 영업담당 부장이 임정 청사 복원 안을 제안했다고 한다. 이 사업은 본사 경영회의에서 채택됐고 선열들의 애국정신을 계승해 민족의식과 자긍심을 높이 세우겠다는 의미의 숭산 프로젝트라는 명칭도 붙게 됐다.
삼성물산은 당시 문화부와 독립기념관 등의 협조를 얻어 1991년 상하시 측과 복원합의서를 채택하고 그곳에 거주하던 주민들에게 이주 비용을 지원해 건물을 비웠다. 이어 계단과 창틀 등 구석구석을 손질하고 1920년대 사용했던 가구들을 수집해 집무실·접견실·회의실·숙소·부엌 등을 임정 당시 모습 그대로 재현해 냈다.
1993년 4월 13일 임시정부 수립 기념일에 맞춰 열린 준공식에는 김구 주석의 아들 김신 전 교통부장관, 안중근 의사의 조카 안춘생 전 광복회장, 윤봉길 의사의 손자 윤주웅씨 등 100여명이 참석했다. 윤씨는 “할아버지가 비감한 마음으로 드나들었을 임정 청사가 복원되는 것을 보니 가슴이 벅차오르는 설렘을 말로는 다 표현할 수 없다”는 감사편지를 삼성물산에 보내기도 했다.
삼성물산은 이후 중국에 흩어져 있는 한국 문화재 실태조사를 벌여 1400여건의 문화재를 발굴하고 이를 종합해 관련 책자도 발간했다.
