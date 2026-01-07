젠슨 황 “자율주행 차량 1분기 출시”… 피지컬 AI 본격화 선언

[CES 2026]

AI 플랫폼 ‘알파마요’ 오픈소스 공개

“생각하고 추론하는 첫 자율주행차”

추론성능 5배 ‘베라 루빈’ 양산단계

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’ 라이브 행사에서 특별연설을 하고 있다. 황 CEO는 자율주행 차량 플랫폼 ‘알파마요’를 벤츠의 준중형 세단 ‘CLA’에 탑재한다고 밝혔다. AFP연합뉴스

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 사람이 운전하듯 도로를 누비는 자율주행 차량 플랫폼 ‘알파마요’를 공개했다. 인공지능(AI) 반도체 최강자인 엔비디아가 자율주행차에 탑재되는 AI ‘두뇌’도 만들어 피지컬 AI 생태계로까지 발을 넓히겠다고 선언한 것이다.



트레이드 마크인 검은 가죽 재킷 차림으로 등장한 황 CEO는 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 퐁텐블로 호텔 블로라이브 극장에서 열린 ‘CES 2026’ 특별연설에서 “세계 최초로 생각하고 추론하는 자율주행 차량 AI 알파마요를 발표한다”고 밝혔다. 3000석이 넘는 3층 규모의 좌석을 가득 메운 관객들은 황 CEO의 발언에 연신 박수와 환호를 보냈다.



알파마요는 인간과 같은 사고 과정을 자율주행 의사결정에 접목해 단계별 사고와 추론을 기반으로 하는 모델이다. 단순히 카메라와 라이다 등 센서로 수집한 주행 데이터만 확인하는 것이 아니라 앞으로의 일을 추론해 동작하며 판단 과정을 인간이 이해하도록 정보를 제공하는 것이다. 엔비디아가 이날 공개한 테스트 영상을 보면 알파마요는 도로 양쪽에 주차된 차량을 인식하고 사람이 차 문을 갑자기 열고 나오는 등 돌발 요소에 대비하면서 이를 운전자에게 안내했다.



엔비디아는 알파마요 플랫폼을 오픈소스로 공개했다. 자율주행 AI로서는 매우 이례적인 일이다. 자율주행 시장에서는 후발주자인 만큼 더 많은 완성차 업계와 개발자를 자신들이 설계한 생태계로 끌어들여 자율주행 소프트웨어 표준을 차지하기 위한 포석이라는 해석이 나온다. 황 CEO는 “언젠가는 도로 위 10억대의 자동차가 모두 자율주행차가 될 것”이라고 자신했다.



알파마요는 우선 메르세데스-벤츠의 신형 준중형 세단 ‘CLA’에 탑재된다. 미국은 올해 1분기, 유럽은 2분기, 아시아에서는 하반기부터 차례로 도입될 예정이다.



엔비디아는 차세대 슈퍼칩 ‘베라 루빈’도 공개했다. 베라 루빈은 현재 판매 중인 슈퍼칩 ‘그레이스 블랙웰’(GB)을 압도하는 성능을 보여준다고 황 CEO는 설명했다. 중앙처리장치(CPU)인 ‘베라’ 36개와 그래픽처리장치(GPU) ‘루빈’ 72개를 하나로 구성한 ‘베라 루빈 NVL72’는 기존 제품 대비 추론 성능이 5배에 달하고 토큰당 비용은 10분의 1 수준으로 낮춘 것이 특징이다.



베라 루빈은 이미 양산 단계에 진입한 것으로 전해졌다. 황 CEO는 “베라 루빈이 올해 안에 출시되려면 이미 생산에 들어가 있어야 하고 실제로 그렇다”고 말했다.



엔비디아를 추격하는 AMD의 수장 리사 수 CEO도 이날 CES 2026 공식 기조연설자로 나서 신형 GPU인 ‘인스팅트 MI455X’를 공개했다. 엔비디아와 한날 신형 AI 칩을 공개하며 정면 승부를 마다하지 않은 것이다. 수 CEO는 “우리는 괴물과 같은 성능의 AI 칩을 만들었었다”며 “MI455X GPU는 이전 세대 대비 최대 10배 높은 성능을 제공할 것”이라고 목소리를 높였다.



라스베이거스=양윤선 기자 sun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 사람이 운전하듯 도로를 누비는 자율주행 차량 플랫폼 ‘알파마요’를 공개했다. 인공지능(AI) 반도체 최강자인 엔비디아가 자율주행차에 탑재되는 AI ‘두뇌’도 만들어 피지컬 AI 생태계로까지 발을 넓히겠다고 선언한 것이다.트레이드 마크인 검은 가죽 재킷 차림으로 등장한 황 CEO는 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 퐁텐블로 호텔 블로라이브 극장에서 열린 ‘CES 2026’ 특별연설에서 “세계 최초로 생각하고 추론하는 자율주행 차량 AI 알파마요를 발표한다”고 밝혔다. 3000석이 넘는 3층 규모의 좌석을 가득 메운 관객들은 황 CEO의 발언에 연신 박수와 환호를 보냈다.알파마요는 인간과 같은 사고 과정을 자율주행 의사결정에 접목해 단계별 사고와 추론을 기반으로 하는 모델이다. 단순히 카메라와 라이다 등 센서로 수집한 주행 데이터만 확인하는 것이 아니라 앞으로의 일을 추론해 동작하며 판단 과정을 인간이 이해하도록 정보를 제공하는 것이다. 엔비디아가 이날 공개한 테스트 영상을 보면 알파마요는 도로 양쪽에 주차된 차량을 인식하고 사람이 차 문을 갑자기 열고 나오는 등 돌발 요소에 대비하면서 이를 운전자에게 안내했다.엔비디아는 알파마요 플랫폼을 오픈소스로 공개했다. 자율주행 AI로서는 매우 이례적인 일이다. 자율주행 시장에서는 후발주자인 만큼 더 많은 완성차 업계와 개발자를 자신들이 설계한 생태계로 끌어들여 자율주행 소프트웨어 표준을 차지하기 위한 포석이라는 해석이 나온다. 황 CEO는 “언젠가는 도로 위 10억대의 자동차가 모두 자율주행차가 될 것”이라고 자신했다.알파마요는 우선 메르세데스-벤츠의 신형 준중형 세단 ‘CLA’에 탑재된다. 미국은 올해 1분기, 유럽은 2분기, 아시아에서는 하반기부터 차례로 도입될 예정이다.엔비디아는 차세대 슈퍼칩 ‘베라 루빈’도 공개했다. 베라 루빈은 현재 판매 중인 슈퍼칩 ‘그레이스 블랙웰’(GB)을 압도하는 성능을 보여준다고 황 CEO는 설명했다. 중앙처리장치(CPU)인 ‘베라’ 36개와 그래픽처리장치(GPU) ‘루빈’ 72개를 하나로 구성한 ‘베라 루빈 NVL72’는 기존 제품 대비 추론 성능이 5배에 달하고 토큰당 비용은 10분의 1 수준으로 낮춘 것이 특징이다.베라 루빈은 이미 양산 단계에 진입한 것으로 전해졌다. 황 CEO는 “베라 루빈이 올해 안에 출시되려면 이미 생산에 들어가 있어야 하고 실제로 그렇다”고 말했다.엔비디아를 추격하는 AMD의 수장 리사 수 CEO도 이날 CES 2026 공식 기조연설자로 나서 신형 GPU인 ‘인스팅트 MI455X’를 공개했다. 엔비디아와 한날 신형 AI 칩을 공개하며 정면 승부를 마다하지 않은 것이다. 수 CEO는 “우리는 괴물과 같은 성능의 AI 칩을 만들었었다”며 “MI455X GPU는 이전 세대 대비 최대 10배 높은 성능을 제공할 것”이라고 목소리를 높였다.라스베이거스=양윤선 기자 sun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지