미국산 소고기·귤 올해부터 무관세… 기울어진 한·미 교역

FTA 이행 따라 관세 2.6%→0%

유통 관행에 가격 하락 체감 낮아

한국산은 조미김 등 일부만 무관세

서울시내 한 대형마트에 미국산 소고기가 진열돼 있다. 연합뉴스

올해부터 미국산 소고기와 만다린(감귤류), 우유 등에 대한 수입 관세가 0%로 일제히 철폐된다. 트럼프 2기 행정부의 상호관세 15% 부과에도 기존 한·미 자유무역협정(FTA) 이행 스케줄에 따라 관세 부과 대상이던 미국산 농축산물이 무관세로 전환된 것이다.



무관세로 수입 원가가 낮아지면 소비자 가격 인하 효과가 발생하는 게 일반적이다. 그러나 고환율로 수입 가격 자체가 오른 상황에서 중간 유통 과정의 마진 흡수 관행 등으로 소비자의 실질적 체감 효과는 크지 않을 것이란 관측이 나온다. 오히려 미국 측의 일방적 관세 정책에 30개월령 이상 소고기 관세 철폐 등 추가 압박까지 가중되면서 ‘기울어진 운동장’ 구도만 굳어졌다는 지적이다.





6일 관계부처와 관세청에 따르면 현재 국내로 수입되는 미국산 소고기(30개월령 미만) 관세율은 지난해 2.6%에서 지난 1일부터 0%로 낮아졌다. 미국산 소고기 관세는 2012년 한·미 FTA 발효 첫해 40%에서 꾸준히 인하됐다. 수입 물량은 2022년 25만7000t으로 역대 최고치를 기록한 뒤 매년 23만t 수준을 웃돌고 있다. 전체 소고기 수입에서 미국산 비중은 지난해 기준 56.8%로 가장 크다.



미국산 과일·유제품의 관세 빗장도 풀렸다. 미국산 만다린의 수입 관세는 지난해 9.5%에서 올해 0%로 철폐됐다. 오렌지와 귤의 중간 품종인 미국산 만다린은 국내에서 제주산 한라봉·천혜향 등이 출하되는 봄철이 주력 시기로, 본격적인 가격 경쟁이 시작됐다. 미국산 멸균우유, 치즈 등 일부 유제품 관세도 지난해 2.4%에서 올해 무관세로 전환되며 날개를 달았다.



한·미 FTA 발효 15년 차를 맞아 미국산 농축산물의 무관세 품목이 늘어났지만 미국에 수출되는 한국산 제품에는 15%의 상호관세가 추가된 상태다. 한·미 관세 협상으로 상호관세율이 최초 25%에서 15%로 낮아졌지만 한국의 대미 무관세 적용 대상은 조미김·고춧가루·인스턴트커피 등 일부 품목에 그친다.



고환율 추세가 이어지며 관세 철폐에 따른 소비자 전달 효과도 크지 않다. 국가데이터처에 따르면 지난달 수입 소고기 가격은 8.0% 급등하며 지난해 8월 이후 최고치를 기록했다. 지난 5년간 식품물가지수 기준으로 국산 소고기가 9.3% 오를 때 수입 소고기는 40.8% 상승했다. 한·미 FTA로 관세율이 2020년 16.0%에서 매년 낮아졌지만 가격은 오름세를 이어간 것이다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 “고환율로 관세 인하 효과가 상쇄된 데다 중간 유통 과정에서 차익을 가져가며 소비자까지 전달되는 혜택이 크지 않은 모습”이라고 진단했다.



무관세 피해는 국내 농가에 집중되는 양상이다. 미국산 만다린 수입량은 2017년 0.1t에서 관세율이 20% 밑으로 떨어진 2024년 3099.3t, 지난해 7169t까지 급증했고 올해는 1만6000t까지 치솟을 전망이다. 제주감귤연합회 등 농민단체는 최근 성명을 내고 “제주 감귤산업은 절체절명의 기로에 놓여 있다”고 했다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



