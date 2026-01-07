아모림도 14개월 만에 경질… 맨유, 13년간 감독 10명 교체
퍼거슨 이후 사령탑 혼란 지속
잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드(맨유)가 여전히 표류하고 있다. 후벵 아모림(사진) 감독마저 부임 14개월 만에 경질됐다. 알렉스 퍼거슨 감독이 떠난 후 13년간 벌써 여섯 번째 사령탑 교체다.
맨유 구단은 5일(현지시간) 아모림 감독이 감독직에서 물러난다고 발표했다. 구단은 “팀이 리그 6위에 머물러 있는 상황에서 지금이 변화를 택해야 할 시점이라고 판단했다”며 “리그 최고의 성적을 거둘 기회가 될 것”이라고 설명했다. 임시 감독은 대런 플레처 유스팀 코치가 맡는다.
2024년 11월 ‘차세대 명장’으로 주목받던 아모림 감독의 부임은 큰 기대를 모았다. 하지만 아모림 체제에서 맨유는 63경기 25승15무23패, 승률 39.7%에 그쳤다. 앞서 성적 부진으로 경질된 에릭 텐하흐 전 감독(56.3%)보다도 한참 낮다. 지난 시즌엔 역대 구단 최저 승점(42점)으로 리그 15위로 떨어졌다. 마테우스 쿠냐, 브라이언 음뵈모 등을 대거 영입한 올 시즌도 6위에 머물고 있다.
아모림 감독은 전술 유연성과 선수 영입 문제를 놓고 구단과 이견을 보여왔다. 그는 “교황이 와도 바꿀 수 없다”며 스리백 전술을 고수했고, 그에 맞는 선수를 영입하지 못하는 데 대한 불만을 드러냈다. 지난 2일 “3-4-3 전술을 펼치려면 더 많은 선수와 투자가 필요한데, 그런 일이 일어나지 않을 거라는 점을 이해하기 시작했다”며 구단을 에둘러 비판하기도 했다.
갈등은 끝내 수면 위로 드러났다. 아모림 감독은 전날 리즈 유나이티드전이 끝난 뒤 “나는 코치가 아니라 매니저로 왔다”며 구단이 지나치게 개입하는 데 대해 불만을 드러냈다. 결국 하루 만에 경질이 결정됐다. 짐 랫클리프 구단주가 부진한 성적에도 “시간이 더 필요하다”며 신임을 드러낸 지 불과 2개월여만이다.
2013년 퍼거슨 감독이 은퇴한 이후 ‘감독의 무덤’이 돼가는 모습이다. 13년간 대행을 포함해 무려 10명의 감독이 팀을 스쳐 갔다. 그 사이 리그 우승은 단 한 번도 없었다. 아모림 감독은 8개월 만에 경질된 데이비드 모예스 전 감독 다음으로 가장 짧은 재임 기간을 기록하게 됐다. 글로벌 스포츠 매체 디애슬래틱에 따르면 퍼거슨 감독이 떠난 이후 맨유는 감독 교체로만 5000만파운드(약 980억원) 이상을 지출했다.
영국 가디언은 “맨유는 두 달 전 과거의 반복적 경질로 돌아가지 않겠다고 다짐했지만 또다시 악순환에 갇혔다”고 비판했다. 맨유의 전설적인 수비수 게리 네빌은 “이제 실험은 끝나야 한다”며 “맨유는 클럽의 DNA에 맞는 감독을 선임해야 한다”고 강조했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
