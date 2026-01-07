동화에서 무대로… 어른까지 사로잡은 뮤지컬
[And 방송·문화]
‘푸른 사자 와니니’·‘긴긴밤’
동물 앞세운 가족 뮤지컬 개막
성장·연대 서사, 세대 초월 감동
올겨울 베스트셀러 동화를 원작으로 한 가족 뮤지컬 두 편이 잇따라 무대에 오른다. 지난 3일 개막한 ‘푸른 사자 와니니’와 오는 21일 개막하는 ‘긴긴밤’이다. 두 작품의 원작은 삶의 본질과 성숙의 의미를 담은 서사로 어린이와 어른 모두의 사랑을 받아온 국내 창작 동화다. 주인공이 동물이라는 점, 다른 존재들과의 만남과 연대를 통해 성장해 나가는 이야기라는 점에서 닮았다.
이현 작가가 2015년 발표한 동화 ‘푸른 사자 와니니’는 연약하고 쓸모없다는 이유로 무리에서 쫓겨난 암사자 와니니가 초원을 떠돌며 겪는 여정을 그렸다. 와니니는 다양한 동물 친구들을 만나며 점차 성장한다. 작품의 인기에 힘입어 각각의 동물을 주인공으로 한 시리즈가 9권까지 출간됐고, 올해 10권으로 완결될 예정이다.
서울 노원문화예술회관에서 공연 중인 뮤지컬 ‘푸른 사자 와니니’는 ‘2025 한국문화예술위원회 창작산실-올해의 신작’ 34편 가운데 가장 먼저 관객과 만났다. 김수아 대본, 김혜성 작곡, 진영섭 연출로 완성된 작품은 사자의 성장 서사를 무대 위에서 펼쳐보인다는 점에서 디즈니 뮤지컬 ‘라이언킹’을 떠올리게 만든다. 다만 ‘라이언킹’이 수사자의 권력 계승을 중심에 둔다면, ‘푸른 사자 와니니’는 암사자와 주변 동물들의 내면 심리와 성장을 다룬다. ‘라이언킹’ 만큼 화려하진 않더라도, 동물을 형상화한 배우의 움직임과 의상이 관객을 눈길을 사로잡는다.
박명우 프로듀서는 지난 5일 서울 종로구 예술가의집에서 열린 기자간담회에서 “가족 뮤지컬은 주로 어린이 대상 콘텐츠로만 인식되지만 이 작품은 전 연령층이 함께 감동받을 수 있다”고 말했다. 이어 “10권으로 구성된 원작 동화 시리즈 중 1권에 해당하는데, 관객 반응이 좋으면 시리즈 후속편을 담은 뮤지컬도 만들고 싶다”고 덧붙였다. 작품은 오는 25일까지 금 토 일요일에만 공연되며 이후 2월 7~8일 화성아트홀, 5월 마포아트센터에서 다시 무대에 오른다.
루리 작가의 동화 ‘긴긴밤’은 버려진 알에서 태어나 이름조차 없는 어린 펭귄과 그를 위해 아빠처럼 모든 것을 걸었던 흰바위코뿔소 노든, 펭귄 치쿠와 윔보의 이야기를 그렸다. 출판사 문학동네 어린이문학상 대상을 받고 2021년 2월 출간된 작품은 누적 판매 50만부를 넘겼다. 특히 가족을 잃고 인간에게 복수를 꿈꾸던 노든이 세상을 떠난 치쿠와 윔보를 대신해 어린 펭귄을 바다에 데려다주는 결말은 눈물샘을 터뜨리게 만든다.
동화 ‘긴긴밤’의 무대화는 2022년 소리꾼 이승희가 작창을 맡은 창작 판소리가 처음이었다. 이후 2024년 양소영 대본, 박보윤 작곡, 황희원 연출로 제작된 동명 뮤지컬은 대중성 면에서 뜨거운 호응을 얻었다. 원작의 주제를 살린 따뜻한 연출과 여운을 남기는 음악, 배우들의 열연은 동화와는 또 다른 새로운 매력을 선사했다. 오는 21일부터 3월 29일까지 서울 대학로 링크아트센터 드림1관에서 다시 관객을 만난다. 기존 출연진과 새롭게 합류한 배우들이 조화를 이룰 예정이다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
