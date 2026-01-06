‘통일교 수사’ 결국 경찰서 검경 합수본으로… 신천지도 포함
합수본부장에 김태훈 남부지검장
검사 6명 경찰 22명 등 47명 규모
윤영호 “금품 제공” 진술 재번복
통일교의 정치권 금품 로비 의혹 수사가 새로 출범하는 검·경 합동수사본부(합수본)로 넘겨졌다. 이재명 대통령이 지난달 30일 합수본 출범을 지시한 지 일주일 만이다. 전재수 전 해양수산부 장관 등에 대한 금품수수 의혹 수사가 초반 속도를 내지 못하는 상황에서 수사 주체가 경찰에서 검찰이 지휘하는 합수본으로 바뀐 것이다. 윤영호 전 통일교 세계본부장은 로비 의혹과 관련한 최근 경찰 조사에서 정치권에 금품을 전달했다는 취지로 진술을 다시 번복한 것으로 파악됐다.
대검찰청은 통일교·신천지 등 종교 단체의 정치 개입·유착 의혹을 규명하기 위해 ‘정교유착 비리 합수본’을 구성했다고 6일 밝혔다. 수사대상에 신천지 정교유착 의혹도 포함된 만큼 통일교에 국한됐던 수사 범위는 확대될 전망이다. 합수본부장은 김태훈(사진) 서울남부지검장, 부본부장은 임삼빈 대검 공공수사기획관과 함영욱 전북경찰청 수사부장이 맡는다. 합수본은 서울중앙지검과 서울고검에 설치된다.
합수본 규모는 부장검사 2명, 검사 6명, 검찰 수사관 15명, 경찰 22명 등 총 47명이다. 경찰에서는 통일교 전담 수사팀을 이끈 박창환 경찰청 중대범죄수사과장과 임지환 용인서부서장 등 총경 2명과 경정 이하 19명이 파견된다. 경찰 수사관은 대부분 전담 수사팀 소속이다.
대검은 “합수본은 통일교·신천지 등의 정관계 인사에 대한 금품 제공, 특정 정당 가입을 통한 선거 개입 등 정교유착 관련 의혹 일체를 수사할 예정”이라고 설명했다. 합수본에서 검찰은 수사와 기소, 영장 심사와 법리 검토를 맡고 경찰은 수사와 영장 신청, 사건 송치를 담당할 예정이다. 검·경의 구체적인 수사 범위는 조율 중이다. 약 한 달간 통일교 정교유착 의혹을 수사해온 경찰은 사건 기록 전체를 합수본에 이첩할 방침이다.
앞서 경찰은 전 전 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원의 통일교 금품 수수 의혹을 본류 삼아 수사를 진행하고 있었다. 전 전 장관의 경우 2018년 금품수수 의혹에 대한 정치자금법 위반죄는 공소시효(7년)가 완성돼 뇌물 혐의 적용을 위한 사실관계를 파악하는 중이었다. 윤 전 본부장은 이 의혹을 지난 8월 특검에 진술했다가 지난달 재판에서 입장을 번복했는데, 최근 조사에서 다시 금품을 전달한 게 맞는다는 취지로 진술을 바꾼 것으로 알려졌다.
이와 별개로 경찰은 한학자 총재 등 통일교 핵심 관계자 4명을 2019년 당시 현직 국회의원 11명에게 불법 정치 후원금을 전달한 혐의로 지난달 29일 검찰에 송치했다. 이 중 통일교 로비 의혹과 관련해 송광석 전 천주평화연합(UPF) 회장은 불구속 기소됐다.
수사·기소 분리를 핵심으로 검찰개혁이 진행되는 와중에 이번 통일교 수사는 경찰 역량을 판가름할 수 있는 시험대로 평가됐다. 그러나 결국 검찰이 수사를 지휘하는 방식이 되면서 경찰 수사력을 증명할 기회를 놓쳤다는 반응도 나온다.
조민아 양한주 기자 minajo@kmib.co.kr
