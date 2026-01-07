한·중 관계 해빙 무드에… 中 단체 관광객 유입 기대감
역직구 확대… 업계, 中 공략 채비
일각 “한한령 리스크 여전” 우려
이재명 대통령의 중국 국빈 방문을 계기로 한·중 경제 교류 활성화에 대한 기대가 커지는 분위기다. 한국 기업이 중국 시장에서 숨통을 트고, 중국인 단체 관광객이 국내로 대량 유입될 가능성이 제기된다. 시진핑 중국 국가주석이 방한한 지 2개월 만에 정상회담으로 이어지며 양국 경제 교류가 본격 해빙 무드를 맞고 있다는 분석이다.
6일 유통업계에 따르면 이 대통령이 중국을 국빈 방문해 “이번 회담이 2026년을 한·중 관계 전면 복원의 원년으로 만드는 중요한 계기가 될 것”이라고 말한 것에 대해 ‘호재’라는 반응이 쏟아지고 있다. 이 대통령의 국빈 방문은 2017년 문재인 대통령 이후 약 8년 만이다. 국내 유통기업과 패션기업 관계자들이 경제사절단으로 동행하며 중국과의 교류 확대를 통한 내수 활성화와 수출 확대를 노릴 수 있게 됐다.
눈에 띄는 행보로는 신세계그룹과 알리바바 인터내셔널의 역직구(해외직접판매) 시장 확대를 핵심으로 한 양해각서(MOU) 체결이 있다. 신세계가 발굴한 국내 우수 상품과 셀러의 글로벌 진출을 확대하고, 이커머스를 혁신적인 수출 플랫폼으로 육성해 5년 내 연간 1조원 이상의 역직구 거래액을 달성한다는 방침이다. 올해부터 본격적인 협업 실행과 성과 창출에 나선다는 계획이다.
조만호 무신사 대표와 최병오 패션그룹형지 대표가 경제사절단에 이름을 올린 것도 관심을 모은다. 무신사는 지난달 중국 상하이에 첫 해외 상설 오프라인 매장인 ‘무신사 스탠다드 상하이 화이하이 백성점’을 선보였다. 향후 5년간 중국 내 매장을 100개 이상으로 확대하겠다는 계획이다. 패션그룹형지는 중국에서 교복·패션 사업을 전개하고 있다. 수출을 늘릴 수 있는 포인트를 패션 분야로 확대한 것으로 분석된다.
면세·관광업계는 중국인 관광객 유입 확대에 촉각을 곤두세우고 있다. 정부는 지난해 9월 29일부터 3인 이상 중국인 단체 관광객에 대해 무비자 입국 제도를 한시적으로 운영하며 중국인 관광객 유입 증가를 체감하고 있다. 한국관광공사에 따르면 지난해 11월 방한 중국인은 약 37만8000명으로 지난해 같은 기간 대비 26.9% 늘었다.
다만 한한령(限韓令) 리스크가 완전히 해소되지 않은 점은 불안 요소로 남아 있다. 한·중 관계가 복원되기에는 미·중 갈등과 중국 내 보호무역 기조 등 구조적 문제가 여전하다는 지적이다. 유통업계 관계자는 “이번 정상회담이 유의미해 보이지만 실질적 반향이 있는 조치로 연결될지는 지켜봐야 할 문제”라며 “한국 기업이 중국 시장에 제대로 자리잡으려면 현지 맞춤형 전략도 필요하다”고 진단했다.
