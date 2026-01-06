콜롬비아 “위협하면 무기 들 것” 그린란드 “병합 시도 그만하라”
트럼프 ‘다음 표적’ 지목에 반발
미국 도널드 트럼프 행정부로부터 베네수엘라 다음 표적으로 지목된 콜롬비아와 덴마크령 그린란드가 강하게 반발하고 나섰다.
베네수엘라 접경국인 콜롬비아의 구스타보 페트로 대통령은 자신의 게릴라 이력을 꺼내들며 대미 무장 항쟁에 나설 가능성까지 거론했다. 페트로 대통령은 5일(현지시간) 엑스에서 “나는 콜롬비아의 독재 정권에 맞서 민주주의를 수호하기 위해 싸우고 라틴아메리카 최초로 (정부와) 평화 협정을 맺은 ‘M-19’ 조직 출신”이라며 “1989년 평화 협정이 체결된 뒤 다시는 무기를 들지 않겠다고 맹세했지만 조국을 위해서라면 원치 않아도 무기를 다시 잡을 것”이라고 밝혔다.
이어 “나는 노예가 되지 않는 법을 배웠다. 콜롬비아를 일방적으로 편입하려는 시도를 거부한다”며 “라틴아메리카인은 공화주의자이며 그중 다수는 혁명가다. 우리를 범죄자 소굴로 보지 말고 존중하라”고 요구했다. 또 “국민 다수의 지지를 받은 대통령을 (미국이) 체포한다면 ‘민중의 재규어’를 풀어놓는 셈이 될 것”이라고 강조했다. 민중의 재규어는 중남미 좌파가 대중의 저항을 은유적으로 표현할 때 사용하는 말이다.
2022년 콜롬비아 최초의 좌파 대통령으로 집권한 페트로는 지난해 출범한 트럼프 2기 행정부와 자주 대립했다. 트럼프 대통령은 마두로 축출 이튿날인 지난 4일 페트로에 대해 “코카인을 만들어 미국에 파는 것을 좋아하는 역겨운 남자”라고 비난했다. 이에 페트로는 “나는 마약 밀매업자나 코카인 공장장이 아니다. 지난 50년간 마약 관련 재판 기록에 내 이름은 한 번도 등장하지 않았다”고 반박했다.
옌스프레데리크 닐센 그린란드 총리는 그동안 사용해온 표현보다 훨씬 강경한 어조로 트럼프의 미국령 편입 시도에 반발했다. 그는 페이스북에서 “이제 그만하라”며 “더 이상의 압박이나 암시, 병합에 대한 환상은 허용되지 않는다. 우리는 대화에 열려 있지만 국제법이 존중되는 가운데 이뤄져야 한다”고 밝혔다. 영국·스웨덴·노르웨이 총리와 독일 외무장관은 그린란드를 자치령으로 둔 덴마크에 대한 연대 의사를 밝혔다.
쿠바는 마두로 축출 이후 에너지와 식량, 의약품, 생필품 등 대부분의 물자가 끊겨 생존 위기에 놓였다. 블룸버그통신은 “매일 10만 배럴이 있어야 작동하는 쿠바 경제에 마두로 정권은 3만5000배럴씩 보급했다”며 “쿠바는 지원 중단으로 심각한 위기에 직면했다”고 전했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사