강선우 전 보좌관 피의자 소환… 1억 공천헌금 의혹 수사 본격화
경찰,관계자 줄소환 전방위 조사
김병기 각종 의혹 강제수사 임박
경찰이 김경 서울시의원으로부터 ‘공천헌금’ 1억원을 받아 보관했다고 지목된 무소속 강선우 의원의 전직 보좌관 A씨를 6일 피의자 신분으로 소환해 조사했다. 김병기 더불어민주당 의원과 강 의원의 공천헌금 수수 등 각종 의혹 관련 강제수사도 초읽기에 들어갔다는 분석이다.
경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 A씨를 정치자금법 위반 혐의로 조사했다. A씨는 전날까지 참고인 신분인 것으로 알려졌지만 피의자로 전환됐다. A씨는 지방선거를 앞둔 2022년 4월 김 시의원이 가져온 1억원을 직접 수수한 인물로 알려져 있다. 김 시의원은 강 의원 지역구에서 시의원 출마를 준비했고, 강 의원은 당시 민주당 서울시당 공천관리위원이었다. 강 의원이 당시 공천관리위원회 간사였던 김 의원과 이 문제 처리를 상의하는 녹취가 공개되면서 파문이 확산됐다. 이날 경찰은 해당 의혹을 고발한 김태우 전 강서구청장도 불러 고발인 조사를 진행했다.
경찰은 전날엔 김 의원 의혹을 폭로하고 있는 전직 보좌진 2명을 참고인 신분으로 조사했다. 국정감사 앞 쿠팡 대표 오찬, 대한항공 숙박권 수수·의전 요구, 김 의원 배우자 이모씨의 동작구의회 업무추진비 사적 유용 등 각종 의혹 전반에 대한 조사가 이뤄진 것으로 알려졌다.
주요 사건 관계자 소환에 나선 경찰은 조만간 압수수색 등 강제수사에 나설 전망이다. 현재까지는 김 의원 전직 보좌진의 진술서를 비롯해 공천헌금과 배우자의 업무추진비 유용 의혹이 담긴 탄원서 내용, 녹취록을 기반으로 초기 수사가 진행됐다. 경찰은 미국으로 출국해 도피성 출국 논란이 일었던 김 시의원의 경우 조만간 귀국하겠다는 입장을 밝힌 만큼 소환조사 일정을 조율 중인 것으로 알려졌다.
그동안 일선 서에 분산돼 있던 김 의원 관련 고소·고발 사건들은 현재 모두 서울청 공공범죄수사대가 넘겨받아 수사하고 있다. 서울 동작경찰서가 진행하던 김 의원 차남의 부정 숭실대 편입학 및 빗썸 취업 의혹도 지난 4일부터 서울청으로 이관됐다. 공공범죄수사대는 동작경찰서가 2024년 김 의원 배우자의 동작구의회 업무추진비 사적 유용 사건에 대해 입건 전 조사(내사) 종결한 것과 관련해 김 의원이 수사 무마를 시도했다는 의혹에 대해서도 김 의원 전직 보좌진의 진술을 받은 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 “공천 헌금을 비롯해 모든 의혹을 전방위적으로 조사하고 있다”고 말했다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
