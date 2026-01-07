코스피 사상 첫 4500선 돌파에… “5200” 증권사도 전망치 줄상향
반도체 실적 기대감… 상단 높여
일부선 “지수에 맞춰 전망치 조정”
코스피가 새해 3거래일 하루 평균 100포인트씩 급등하며 사상 처음으로 4500을 돌파했다. 증권사들은 코스피 상승 속도가 예상을 뛰어넘자 앞다퉈 전망치를 올려 잡았다. 다만 투자자들 사이에선 뚜렷한 펀더멘털 변화가 없는데도 지수에 맞춰 전망치를 조정했다는 지적도 나온다.
6일 코스피는 전날보다 1.52% 상승한 4525.48에 거래를 마치며 3거래일 연속 사상 최고치를 경신했다. SK하이닉스가 4.31% 급등한 72만6000원으로 역대 최고가로 마감하고 삼성전자도 0.58% 오른 13만8900원에 거래를 마치는 등 이날도 반도체주가 지수 상승을 주도했다.
지수가 가파르게 오르는 상황에서 키움증권과 유안타증권은 이날 코스피 전망치 상단을 5200으로 일제히 상향 조정했다. 코스피 전망치는 기업 실적 추정치가 변하거나 정부의 정책 변화 등에 따라 조정할 수 있지만 연간 지수 전망이 새해 3거래일째 상향 조정된 건 이례적이다.
키움증권은 이날 새로운 전망치로 ‘3900~5200’을 제시했다. 예상보다 코스피 기업 이익 전망치가 상향될 가능성이 커졌다는 이유에서다. 기존 전망치 상단은 4500이었다. 한지영 키움증권 연구원은 “통상 4분기 실적 시즌은 성과급 지급과 일회성 비용 반영 등으로 기대치가 높지 않다”며 “다만 이번 4분기 실적 시즌은 반도체를 중심으로 기대감이 커지고 있다”고 말했다.
‘3800~4600’에서 ‘4200~5200’으로 코스피 전망치를 상향한 유안타증권도 비슷하다. 김용구 유안타증권 연구원은 “최근 외신 보도에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 메이저 반도체 회사 3곳은 주요 고객사에 올해 1분기 서버용 D램 가격으로 지난해 4분기 대비 60~70% 오른 가격을 통보했다”며 “반도체 슈퍼 사이클 기대와 극심한 반도체 공급 부족 현실이 반영된 것”이라고 설명했다.
글로벌 투자은행(IB)을 중심으로 긍정적인 보고서가 나온 것도 영향을 받았다. 이들은 삼성전자와 SK하이닉스의 올해 영업이익이 각각 150조원대, 합산 300조원대를 기록할 가능성이 있다고 분석했다.
다만 일각에선 증권가의 목표치 조정이 엄밀한 분석보다 지수 상승을 보고 이뤄진 것 아니냐는 의구심을 나타낸다. 코스피가 강하게 상승하면서 연간 전망을 낸 지 얼마 되지 않아 후행적으로 목표치를 높인 것 아니냐는 것이다. 한 투자자는 “결과 이후 원인을 가져다 붙이는 것을 전망이라고 부를 수 있느냐”고 반문했다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사