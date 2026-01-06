“마두로는 불법 대통령” “미국의 불법 행위”… 갈라진 안보리

미 “법 집행” 항변에도 우려 목소리

트럼프 ‘눈독’ 그린란드 영토로 둔

덴마크 “국경 불가침 협상 대상 아냐”

유엔 안전보장이사회가 5일(현지시간) 개최한 긴급회의에서 미국은 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 문제를 두고 ‘법 집행’이라고 항변했다. 하지만 유엔과 미국의 동맹들 사이에서도 우려의 목소리가 나왔다. 유럽은 주로 마두로 정권의 불법성과 미국의 작전 방식을 함께 문제 삼은 반면, 중국과 러시아는 미국의 마두로 축출 방식을 규탄했다.



마이크 왈츠 주유엔 미국 대사는 이날 뉴욕 유엔본부에서 열린 회의에서 “베네수엘라나 그 국민에 대한 전쟁은 없다”며 “우리는 국가를 점령한 것이 아니다. 법 집행 작전이었다”고 강조했다. 또 “그(마두로)는 불법적인 대통령이었다. 그는 수년 동안 (합법적인) 국가 원수가 아니었다”며 “민주적으로 선출된 대통령이나 국가원수와 불법 마약 테러리스트를 동등하게 대우한다면 유엔은 도대체 어떤 조직인가”라고 반문했다.



그러나 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 미국 도널드 트럼프 행정부가 유엔 헌장을 위반했다고 지적했다. 구테흐스 사무총장은 “해당 국가(베네수엘라)에서 불안정이 심화할 가능성과 지역적 파장, 그리고 이것이 국가 간 관계에 미칠 선례를 남길 수 있다는 점에 대해 깊이 우려하고 있다”고 말했다.



크리스티나 마르쿠스 라센 주유엔 덴마크 대사는 “국경의 불가침성은 협상 대상이 아니다”며 “어떤 국가도 무력 위협이나 국제법에 부합하지 않는 수단을 통해 베네수엘라의 정치적 결과에 영향을 미치려 해서는 안 된다”고 강조했다. 트럼프 대통령은 덴마크령 그린란드의 병합 가능성을 수차례 언급한 바 있다.



제이 다르마카리 주유엔 프랑스 부대사도 “마두로를 생포한 이번 군사 작전은 평화적 분쟁 해결 원칙에 반하며 무력 불사용 원칙에도 위배된다”고 지적했다. 다만 제임스 카리우키 주유엔 영국 대사대리는 “마두로의 행동은 극심한 빈곤과 폭력적 탄압, 기본 서비스의 붕괴를 초래했고 그의 집권은 사기였다”고 비판했다.



중국과 러시아는 강도 높게 미국을 규탄했다. 쑨레이 주유엔 중국 대사는 “미국의 일방적이고 불법적이며 강압적인 행위에 깊은 충격을 받았다”고 밝혔다. 바실리 네벤자 주유엔 러시아 대사도 “미국이 국제법과 주권, 비개입 원칙을 무시하고 어떤 나라든 침공할 권리를 독점하며 일종의 최고 재판관으로 자처하는 것을 용납할 수 없다”고 말했다.



중남미 국가들 중 아르헨티나와 칠레 등 우파 정부는 미국 편에 선 반면, 브라질·콜롬비아·멕시코·쿠바 등은 베네수엘라 편에 섰다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



