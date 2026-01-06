서울고법·서울중앙지법 ‘내란전담재판부’ 설치 논의 본격 착수
설치법안 6일 시행따라 후속조치
구성 시점·전담재판부의 수 ‘고민’
지난달 24일 국회를 통과한 내란전담재판부 설치법안이 6일 시행됐다. 법안에 따라 전담재판부 운영 방안 결정을 위임받은 서울중앙지법과 서울고법은 후속 조치에 착수했다.
법안은 내란·외환·반란 범죄나 관련 수사에서 인지된 사건 중 국민적 관심이 높은 사건을 전담으로 심리할 재판부를 서울중앙지법과 서울고법에 각각 2개 이상 설치토록 규정하고 있다. 관련 사건의 영장전담법관도 서울중앙지법에 2명 이상 두도록 하고 있다.
설치되는 전담재판부 수와 각 재판부에 배치될 판사 요건 등은 해당 법원 판사회의에서 결정된다. 이후 법원 내 수석부장판사, 각급(부장, 배석, 단독) 판사 대표 등이 참여하는 사무분담회의가 전담재판부에 배치할 판사들을 결정해 판사회의의 의결을 받는 절차다.
서울중앙지법과 서울고법은 전담재판부 구성 시점을 놓고 고심하고 있다. 전담재판부 구성이 다음 달 정기인사보다 먼저 이뤄질 경우 다른 법원으로 이동하거나 퇴직하는 인사들로 전담재판부에 결원이 생길 수도 있기 때문이다. 법원 내에서는 결원을 채우는 과정에서 공정성 시비에 휘말릴 위험을 감수하는 것보다는 확정된 인원으로 전담재판부를 구성하는 편이 부담이 덜하다는 의견도 나오고 있다.
다만 관련 사건들의 1심 선고가 임박한 상황에서 전담재판부 구성을 마냥 늦추기도 어렵다는 점이 딜레마다. 당장 오는 16일에 윤석열 전 대통령의 체포방해 혐의 재판 1심 선고가 예정돼 있고, 21일에는 한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 혐의 재판 선고도 예정돼 있다. 이달 중 서울고법에 항소심 사건이 올라올 가능성이 크다. 이 때문에 서울고법에서는 사건들을 일단 배당한 뒤 전담재판부 구성 후 재배당하는 방식 등도 논의되는 것으로 알려졌다.
설치할 전담재판부의 수 역시 고민거리다. 전담재판부 수를 늘릴수록 법원이 강조해온 사건 배당의 무작위성을 살릴 수 있지만 그만큼 일반 사건을 맡을 다른 재판부의 부담이 늘어나기 때문이다. 지난달 열린 서울고법 판사회의에서는 두세 개의 재판부를 전담재판부로 지정하는 방안이 논의됐다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
