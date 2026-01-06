민주당 ‘신천지 의혹 포함 특검’, 국힘 ‘2특·1조’ 평행선

민주, 정교유착 특검·2차 종합 특검

8일 본회의 열고 처리하자는 입장

국힘은 “정권 권력형 범죄 규명해야”

송언석(가운데) 국민의힘 원내대표가 6일 국회에서 열린 원내대책회의에 입장하고 있다. 장동혁 대표의 쇄신안 발표를 앞두고 당 내부에서는 변화를 요구하는 목소리가 커지고 있다. 이병주 기자

더불어민주당이 정교유착 특검, 2차 종합특검 법안을 이르면 8일 본회의에서 처리하겠다는 뜻을 재차 밝혔다. 또 특검 수사 대상에 신천지 정교유착 의혹까지 포함시키겠다고도 강조했다. 국민의힘은 민주당의 공천헌금 의혹 등을 겨냥해 ‘2특 1조’(2특검 1국정조사)를 띄우며 맞섰다.



문진석 민주당 원내대표 직무대행은 6일 “모든 정교유착 의혹을 특검으로 밝히겠다. 완전한 내란 종식을 위한 2차 종합특검도 서두르겠다”며 “국민의힘은 떳떳하다면 특검에 찬성하라”고 촉구했다. 특히 국민의힘과 개혁신당이 ‘물타기’라며 반대해온 신천지 대상 특검 수사 필요성을 거듭 역설했다. 문 직무대행은 “윤석열이 당선된 20대 대선 이후 신천지가 각종 선거에 개입했다는 의혹은 끊임없이 제기돼 왔다”며 “사실이라면 헌법 질서를 흔드는 중대한 정교유착 사안”이라고 말했다.



민주당은 이르면 8일 본회의를 열고 정교유착 특검과 2차 종합특검을 처리하자는 입장이다. 이를 위해 당초 이재명 대통령의 방중을 계기로 연기했던 법제사법위원회 전체회의도 7일 열기로 했다. 해당 회의에는 민주당이 발의한 2개 특검법(2차 종합특검, 정교유착 특검)과 보수야당 및 조국혁신당이 각각 발의한 통일교 특검법까지 총 4개 특검법이 상정된다.



이에 대해 송언석 국민의힘 원내대표는 “12월 임시국회 내에 더 이상 본회의를 열지 않는 것으로 이미 합의한 바 있다”며 “8일 본회의 개최에 강력 반대한다”고 밝혔다. 아울러 최근 여권 인사들을 상대로 제기된 의혹을 ‘이재명 정권 3대 권력형 범죄 게이트’로 규정하고 2특 1조를 주장했다.



이재명정부 주요 인사들의 통일교 정교유착 의혹, 김병기 전 민주당 원내대표와 강선우 무소속 의원을 둘러싼 공천헌금 수수 의혹에 대해선 특검 도입이 필요하다고 밝혔다. 통일교 특검 수사 범위의 경우 ‘물타기용’ 신천지 의혹이 아니라 김건희 특검의 편파 수사 의혹을 규명해야 한다는 입장을 고수했다. 송 원내대표는 “살아 있는 권력 앞에서 한없이 무뎌지는 경찰의 칼로는 권력형 범죄를 수사할 수 없다”고 강조했다.



국민의힘은 대장동 개발비리 사건 등 여권 관련 비리에 대한 검찰의 항소 포기에 대해선 국정조사가 필요하다는 입장이다. 송 원내대표는 “항소 포기 국정조사 실시는 전임 원내대표(김병기)의 약속이었다”며 “원내대표가 물러났다고 약속을 유야무야시킨다면 국민은 민주당의 그 어떤 약속도 믿을 수 없게 될 것”이라고 지적했다.



송경모 이형민 기자



