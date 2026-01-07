트럼프 ‘자원 욕망’ 노골화… “핵심 광물 가격 더 뛴다”
베네수엘라發 자원 경쟁 본격화
세계 공급망 안보 경쟁 더 치열 관측
구리 사재기… t당 1만3000弗 첫 돌파
그린란드 희토류도 타깃 몸값 급등
“우라늄·금 등 수요도 더 많아질 듯”
미국의 베네수엘라 공습으로 공급망 안보가 시장의 화두가 되면서 구리, 희토류 등 핵심 자원 확보 경쟁이 본격화할 조짐을 보이고 있다. 미·중 패권 경쟁이 지속되는 상황에서 원자재 가격은 연일 오름세다.
6일 런던금속거래소(LME)에 따르면 구리 현물 가격은 이날 오전 10시20분 기준 전 거래일 대비 4.2% 급등한 t당 1만3033달러를 기록했다. 구리 가격이 1만3000달러를 돌파한 것은 처음이다. 지난달 23일 1만2000달러를 넘어선 뒤 6거래일 만에 새 기록을 다시 썼다.
시장에서는 구리 가격의 오름세가 최근 미국의 베네수엘라 공습으로 가속했다고 진단한다. 베네수엘라가 구리 생산국은 아니지만 이번 사태로 공급망 안보 경쟁이 더 치열해질 것이란 관측이 제기되면서 ‘사재기’가 발생하고 있다는 것이다. 지난해 말 발표된 미 국가안보전략(NSS)에는 원자재 공급망을 강화하기 위해 남미에서 미국의 영향력 확대가 필요하다는 내용이 포함됐다. 남미는 주요 산업에 필수적인 광물인 구리와 리튬, 은 등을 대량 보유하고 있다.
칠레에서는 구리 가격 상승에 따른 이익 분배 요구 문제로 노사 갈등이 격화하면서 관련 광산에서 파업이 시작됐다. 이곳의 구리 생산량은 2만9000~3만2000t으로 전 세계 구리 생산량인 2400만t에 비하면 미미한 수준이지만 구리 수요가 점점 많아지는 가운데 이 파업이 다른 광산으로 이어질 수 있다는 우려가 커지고 있다.
금융투자업계에 따르면 스위스 투자은행 UBS는 최근 보고서에서 “올해 구리 수요가 약 3% 증가할 것으로 예상되나 정제 구리 공급 증가율은 1% 미만에 그쳐 올해 30만~40만t의 공급 부족이 발생할 것”이라고 지적했다. 2027년 부족분은 이보다 증가한 약 50만t으로 추정된다.
도널드 트럼프 미 대통령이 그린란드에 지속적으로 관심을 보이는 것도 ‘희토류’ 확보를 위해서라는 시각이 많다. 희토류는 인공지능(AI) 데이터센터와 스마트폰, 미사일 등 첨단산업과 국방 시스템에 필요한 핵심 부품이다.
그린란드는 중(重)희토류 매장량이 약 3850만t으로 세계 매장량(약 1억2000만t)의 3분의 1 수준에 달하는 것으로 추정된다. 이는 중국의 희토류 보유량에 근접한 수준이다. 석유 천연가스 우라늄 니켈 금 등 자원도 풍부하게 묻혀 있는 것으로 알려졌다.
시장에서는 이미 핵심 자원에 관한 관심이 주가 급등으로 나타나고 있다. 희토류와 전략자원을 생산·정제·재활용하는 세계적 기업에 분산투자하는 한 상장지수펀드(ETF) 수익률은 지난 한 해 동안 78.68% 뛰었다.
김성근 미래에셋증권 연구원은 “현재 글로벌 주식 전략은 핵심 광물에 관한 관심 확대로 요약할 수 있다”며 “글로벌 원자력발전소 증설 움직임으로 우라늄 수요가 증가하고 인플레이션 우려를 완화하기 위한 금 투자 수요도 앞으로 더 많아지면서 관련 기업들의 수익성이 증진될 것”이라고 내다봤다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사