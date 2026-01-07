인간·AI 휴머노이드 손잡고 ‘자동차 생산혁명’ 일으킨다

현대차그룹 CES 2026 미디어데이

“인간이 고부가 업무 집중하도록

로봇이 돕는 구조 만들고 실현할 것”

산업형 로봇 아틀라스 양산 위해

2030년까지 125조 투입할 방침

세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2026’의 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 만달레이베이에서 열린 현대차그룹 미디어데이에서 로봇개 스팟이 K팝에 맞춰 춤추고 있다. 연합뉴스

현대자동차그룹이 인공지능(AI)을 두뇌로 한 휴머노이드 로봇을 제조 현장에 투입해 인간과 로봇이 협력하는 새로운 제조 혁신을 이루겠다고 선언했다. ‘인간 중심 로보틱스’로 제조의 기준을 재정의하고, 2030년에는 인간과 로봇이 함께 일하는 조립 공정을 현실화하겠다는 구상이다.



현대차그룹은 CES 2026 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 만달레이베이 컨벤션센터에서 ‘AI 로보틱스, 실험실을 넘어 삶으로: Partnering Human Progress’라는 주제로 미디어데이를 열고 인간 중심 AI 로보틱스 전략을 공개했다. 로봇이 인간을 대체하는 존재가 아니라 인간이 고부가가치 업무에 집중하도록 설계된 협업 구조를 지향한다는 점을 강조했다.



장재훈 현대차그룹 부회장은 이날 간담회에서 “생성형 AI, 에이전트 AI를 거쳐 최근 피지컬 AI까지 흐름이 분명해졌다”며 “로봇의 역할은 노동 대체가 아니라 위험하고 반복적인 작업을 맡아 인간이 더 높은 부가가치를 창출하도록 돕는 것이다. 새로운 일자리와 노동 형태를 만들어낼 것”이라고 말했다.



현대차그룹의 미래 전략 출발점도 기술이 아닌 ‘사람’에 있었다. 제조 현장에서 시작되는 인간과 로봇의 협력, 그룹사 역량을 결집한 AI 로보틱스 생태계, 글로벌 AI 선도 기업과의 파트너십을 3대 축으로 제시했다. 로보틱스 자회사 보스턴다이나믹스는 알파벳의 AI 프로그램 개발사 구글 딥마인드와 협력을 발표했다.



인간 중심 AI 로보틱스 비전을 구체적으로 실현할 핵심 무대는 미국 조지아주에 건설 중인 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)다. HMGMA는 데이터와 소프트웨어 기반으로 공장을 운영하는 ‘소프트웨어 정의 공장’(SDF)으로 지어졌다. 2028년부터 부품 분류 등 검증된 공정에 피지컬 AI를 우선 적용하고, 2030년부터는 부품 조립 공정으로 확대한다. 4년 안에 사람과 로봇이 협업해 자동차를 생산하는 모습이 현실화된다.



현대차그룹 프레스 컨퍼런스에 참석한 장재훈(가운데) 현대차 부회장이 발표자들과 기념 촬영을 하는 모습이다. 연합뉴스

작업 투입 전에는 ‘로봇 메타플랜트 응용 센터’(RMAC)에서 사전 훈련이 이뤄진다. RMAC는 실제 제조 환경을 구현한 별도 학습 공간으로, 로봇의 동작을 설계·검증·최적화하는 역할을 맡는다. 공장 투입 후에는 실전 데이터를 기반으로 재학습하는 순환 구조가 형성된다. 로봇을 더 빠르고 안전한 협업 파트너로 만드는 과정이다. 현대차그룹은 올해 안에 RMAC를 미국에 구축할 계획이다.



현대차그룹은 제조·물류·판매 등 그룹 전 밸류 체인에서 확보되는 실제 데이터를 AI 학습에 활용하고, 이를 다시 제품과 서비스에 적용하는 구조를 피지컬 AI 경쟁력의 핵심으로 보고 있다. 이를 위해 국내에 피지컬 AI 애플리케이션 센터를 설립하고, 로봇 완성품 제조·파운드리 공장 조성도 추진한다.



보스턴다이나믹스와 딥마인드의 협업도 주목된다. 보스턴다이나믹스의 로보틱스 경쟁력에 딥마인드가 보유한 로봇 AI 파운데이션 모델을 결합한다는 점에서 의미가 깊다. 두 회사는 최첨단 로봇과 로봇 AI 기술을 융합해 미래 산업 대전환에 나설 것으로 기대된다. 캐롤리나 파라다 구글 딥마인드 시니어 디렉터(로보틱스 총괄)는 “로봇이 실제 환경에서 스스로 학습하고 인간과 안전하게 협력하기 위해서는 대규모 제조 데이터와 현장 경험이 결합된 파트너십이 필수적”이라며 “현대차그룹과의 협업은 로봇 AI를 산업 현장으로 확장하는 중요한 계기”라고 말했다.



현대차그룹은 2028년까지 연간 3만대 규모의 로봇 생산 체계를 구축하고, 아틀라스를 산업용 휴머노이드 로봇으로 양산해 제조·물류를 넘어 다양한 산업으로 확장할 계획이다. 이를 위해 2030년까지 국내에 총 125조2000억원을 투입할 예정이다. 지난해부터 4년간 미국에 260억 달러(약 37조6000억원)를 투자하겠다는 계획도 이미 발표했다.



현대차그룹은 이번 CES 기간 1836㎡(약 557평) 규모의 전시 공간을 마련하고, 그룹의 기술 개발 과정과 피지컬 AI를 직접 체험할 수 있는 전시를 선보인다. 일상과 근무 환경에서 구현될 구체적인 시나리오를 제시하고, 변화상을 경험할 수 있는 체험·시연 중심의 전시로 구성했다. 휴머노이드 로봇 아틀라스도 처음으로 대중에 공개했다.



라스베이거스=김민영 기자 mykim@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지