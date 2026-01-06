시사 전체기사

한·중·일 협력 강조한 李 “역내 평화 논의”

입력:2026-01-06 18:58
수정:2026-01-06 18:59
공유하기
글자 크기 조정

리창 총리와 비공개 면담서 제안
“리, 역내 안정·소통 필요성 공감”

중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 6일 베이징 인민대회당에서 중국의 국회의장 격인 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장과 기념촬영을 한 뒤 회담장으로 이동하고 있다. 이 대통령은 대만 문제로 중·일 갈등이 고조되는 상황에서 한·중·일 공조 필요성을 역설했다. 연합뉴스

이재명 대통령은 중국 2인자인 리창 국무원 총리를 만나 “한·중·일 협력의 틀 속에서 한반도와 역내 평화·안정 관련 논의를 이어가자”고 제안했다. 대만 문제를 두고 중·일 갈등이 첨예화하는 상황에서 한·중·일 공조를 통한 역내 평화 분위기 조성의 필요성을 강조한 것으로 해석된다.

이 대통령은 6일 베이징 댜오위타이에서 리 총리와 비공개로 면담 및 오찬을 진행하며 이같이 말했다고 강유정 청와대 대변인이 전했다. 이 대통령은 리 총리에게 한반도 및 역내 평화·안정과 관련해 추후 다시 만나 의견을 교환하자고도 제안했다.

강 대변인은 “이 대통령은 ‘평화가 곧 민생’이라는 평소 소신을 바탕으로 한반도와 동북아 지역 평화·안정이 양국 국민 삶에 실질적 혜택으로 이어질 수 있도록 함께 노력해 가자고 말했다”며 “이 과정에서 외교채널뿐 아니라 안보·국방 분야에서도 필요한 교류와 소통을 이어가자고 말했다”고 설명했다. 리 총리는 한반도와 역내 평화·안정의 중요성과 이를 위한 소통 강화 필요성에 공감했다고 한다.

이 대통령의 이 같은 발언은 다카이치 사나에 일본 총리가 지난해 11월 ‘대만 유사시 개입’을 시사하는 발언을 내놓은 뒤 촉발된 중·일 갈등의 완화를 타진한 것으로 해석된다. 이 대통령 국빈 방중 기간 중국은 미·중, 중·일 갈등 속 한국의 신중한 처신을 요구하는 기류가 표면화됐다. 시진핑 국가주석은 이 대통령에게 “역사의 올바른 편에 서야 한다. 80년 전 중·한 양국은 큰 민족적 희생을 해 일본 군국주의 항전에서 승리를 얻어냈다”고 말했다. 이 대통령은 7일 상하이 대한민국 임시정부청사를 방문한다. 백범 김구 선생 탄생 150주년이자 임시정부청사 건립 100주년을 맞아 역사적 의미를 돌아보는 차원이지만 일본으로선 민감하게 받아들일 수 있다.

일본 언론은 이 대통령 방중에 촉각을 곤두세우고 있다. 마이니치신문은 “중국이 한·미·일 협력을 약화하고 대만 문제에서 한국을 중국 쪽에 끌어들이려는 생각이 있는 것으로 보인다”고 분석했다.

이 대통령은 “올해를 한·중 관계 전면 복원의 원년으로 삼고, 한·중 관계 발전을 되돌릴 수 없는 시대적 흐름을 공고히 하려고 한다”며 리 총리를 향해 불가역적 관계 개선 의지도 천명했다. 리 총리는 “중국은 시종 한국과의 관계를 중요한 위치에 두고 있다”고 화답했다. 이 대통령은 앞서 중국 권력 서열 3위인 자오러지 전국인민대표회의 상무위원장과도 면담했다.

베이징=최승욱 기자, 이동환 기자 applesu@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“볼에 뽀뽀까지”…北김정은·주애 스킨십에 日매체 '이례적’ 지적
백악관 “까불면 다친다”…트럼프 사진 배경에는 김해공항
이 대통령, 위안부 혐오 시위에 “이런 얼빠진…사자명예훼손”
이재용, 베이징 쇼핑몰서 라부부 쇼핑하는 모습 포착
‘조희대 회동설’ 유튜브 조회 최소 1000만…범인은 ‘국회’
“선물받은 샤오미 덕에 인생샷”…李대통령, 시진핑과 셀카
“연기 넘어 삶으로 존경받은 배우”… 각계 추모물결
“법적 후원금은 빙산의 일각… 비공식적 액수는 상상 초월”
국민일보 신문구독