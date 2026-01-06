한·중·일 협력 강조한 李 “역내 평화 논의”
리창 총리와 비공개 면담서 제안
“리, 역내 안정·소통 필요성 공감”
이재명 대통령은 중국 2인자인 리창 국무원 총리를 만나 “한·중·일 협력의 틀 속에서 한반도와 역내 평화·안정 관련 논의를 이어가자”고 제안했다. 대만 문제를 두고 중·일 갈등이 첨예화하는 상황에서 한·중·일 공조를 통한 역내 평화 분위기 조성의 필요성을 강조한 것으로 해석된다.
이 대통령은 6일 베이징 댜오위타이에서 리 총리와 비공개로 면담 및 오찬을 진행하며 이같이 말했다고 강유정 청와대 대변인이 전했다. 이 대통령은 리 총리에게 한반도 및 역내 평화·안정과 관련해 추후 다시 만나 의견을 교환하자고도 제안했다.
강 대변인은 “이 대통령은 ‘평화가 곧 민생’이라는 평소 소신을 바탕으로 한반도와 동북아 지역 평화·안정이 양국 국민 삶에 실질적 혜택으로 이어질 수 있도록 함께 노력해 가자고 말했다”며 “이 과정에서 외교채널뿐 아니라 안보·국방 분야에서도 필요한 교류와 소통을 이어가자고 말했다”고 설명했다. 리 총리는 한반도와 역내 평화·안정의 중요성과 이를 위한 소통 강화 필요성에 공감했다고 한다.
이 대통령의 이 같은 발언은 다카이치 사나에 일본 총리가 지난해 11월 ‘대만 유사시 개입’을 시사하는 발언을 내놓은 뒤 촉발된 중·일 갈등의 완화를 타진한 것으로 해석된다. 이 대통령 국빈 방중 기간 중국은 미·중, 중·일 갈등 속 한국의 신중한 처신을 요구하는 기류가 표면화됐다. 시진핑 국가주석은 이 대통령에게 “역사의 올바른 편에 서야 한다. 80년 전 중·한 양국은 큰 민족적 희생을 해 일본 군국주의 항전에서 승리를 얻어냈다”고 말했다. 이 대통령은 7일 상하이 대한민국 임시정부청사를 방문한다. 백범 김구 선생 탄생 150주년이자 임시정부청사 건립 100주년을 맞아 역사적 의미를 돌아보는 차원이지만 일본으로선 민감하게 받아들일 수 있다.
일본 언론은 이 대통령 방중에 촉각을 곤두세우고 있다. 마이니치신문은 “중국이 한·미·일 협력을 약화하고 대만 문제에서 한국을 중국 쪽에 끌어들이려는 생각이 있는 것으로 보인다”고 분석했다.
이 대통령은 “올해를 한·중 관계 전면 복원의 원년으로 삼고, 한·중 관계 발전을 되돌릴 수 없는 시대적 흐름을 공고히 하려고 한다”며 리 총리를 향해 불가역적 관계 개선 의지도 천명했다. 리 총리는 “중국은 시종 한국과의 관계를 중요한 위치에 두고 있다”고 화답했다. 이 대통령은 앞서 중국 권력 서열 3위인 자오러지 전국인민대표회의 상무위원장과도 면담했다.
베이징=최승욱 기자, 이동환 기자 applesu@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사