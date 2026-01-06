“마두로 측근 쓰자” CIA가 택한 베네수 지도자 로드리게스

“빠른 안정엔 부통령이 적임” 평가

마차도 등 야권 인사 역량엔 의문

로드리게스 임시대통령 공식 취임

델시 로드리게스(왼쪽) 베네수엘라 부통령이 5일(현지시간) 카라카스 국회의사당에서 임시대통령 취임 선서를 하고 있다. 오른쪽은 로드리게스의 친오빠인 호르헤 로드리게스 국회의장, 가운데는 니콜라스 마두로 대통령의 아들인 니콜라스 마두로 게라 의원이다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 이후 정권을 이끌어갈 적임자로 델시 로드리게스 부통령을 선택하는 데 미국 중앙정보국(CIA)의 비밀 보고서가 결정적 역할을 했다고 월스트리트저널(WSJ)이 5일(현지시간) 보도했다. 보고서에는 마두로가 권력을 상실한 후 빠른 안정을 도모하기 위해서는 기존 권력 엘리트와 군, 치안기구의 지지를 받는 로드리게스가 적임자라는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.



WSJ는 “CIA가 마두로 체포·실각 이후 베네수엘라에서 단기적인 안정을 유지하기에는 로드리게스 부통령이 더 유리하다고 판단한 보고서를 트럼프 대통령과 행정부 고위 인사들에게 공유했다”면서 “이는 트럼프가 베네수엘라 야권 지도자인 마리아 코리아 마차도 대신 로드리게스를 지지하기로 결정하는 요인이 됐다”고 전했다. WSJ에 따르면 이 보고서는 트럼프 행정부 고위 관리가 CIA에 의뢰하면서 만들어졌다. 유능한 후임자 없이 마두로가 축출되면 베네수엘라 내 군사·정치 파벌과 범죄조직 등이 통제권을 놓고 다툴 가능성이 크고 안보 위기로 이어질 수 있다는 판단에서다. WSJ는 “보고서는 마두로가 실각할 경우 베네수엘라 내부 상황을 예측하는 데 초점을 맞췄다”면서 “최근 몇 주 사이 트럼프에게 보고됐다”고 설명했다.



보고서에서 CIA는 석유 산업을 다루는 관료 경력도 있고 군부와 엘리트 계층의 지지를 얻고 있는 로드리게스와 함께 디오스다도 카베요 내무장관, 블라디미르 파드리노 국방장관을 임시 지도자로 꼽은 것으로 알려졌다. 두 장관은 각각 베네수엘라 경찰과 군을 장악하고 있는 마두로 정권 지지 강경파인 데다 마두로와 유사한 혐의로 미국 법정에 형사 기소된 상태라 미국 측에 온전히 협조할 가능성이 작다. 권력 이양 과정을 무력화시킬 수 있는 ‘무력’을 가진 터라 마두로 축출 이후 단기적 안정을 위해선 이들의 협력이 필수적이다.



CIA는 야권 대선 후보였던 에드문도 곤살레스 전 국회의장이나 지난해 노벨평화상을 받은 마차도 등 베네수엘라 야권 인사들은 정치적 장악력이 약해 혼란 속에서 내부 질서를 바로잡는 데 불리하다고 분석했다. WSJ는 “보고서는 두 사람이 권력을 잡으면 친정부 보안기관, 마약 밀매 조직, 정치적 반대 세력의 저항에 직면할 수 있다고 봤다”면서 “트럼프는 베네수엘라 야권이 약속을 제대로 수행하지 못한다는 인식도 갖고 있다”고 전했다.



로드리게스는 이날 카라카스 국회의사당에서 임시 대통령으로 공식 취임했다. 그는 취임식에서 “나는 조국에 대한 불법적인 군사 침략으로 인해 베네수엘라 국민이 겪은 고통에 깊은 슬픔을 느끼며 이 자리에 왔다. 베네수엘라의 평화와 안정을 보장할 때까지 절대 쉬지 않겠다”고 밝혔다. 그는 또 “미국에 인질로 잡힌 두 영웅, 마두로 대통령과 영부인 실리아 플로레스의 피랍에 깊은 고통을 느낀다”고 말했다.



전성필 기자 feel@kmib.co.kr



