SK하이닉스, 차세대 HBM4 16단 최초 공개
소캠2 등 다양한 포트폴리오 소개
SK하이닉스가 ‘CES 2026’에서 차세대 고대역폭메모리(HBM) 제품인 ‘HBM4 16단 48GB’를 처음 선보인다. 업계 최고 속도를 구현한 HBM4 12단 36GB의 후속 모델로 현재 개발이 진행 중인 제품이다.
SK하이닉스는 미국 라스베이거스 베네시안 엑스포에 고객용 전시관을 열고 차세대 AI 메모리 솔루션을 공개한다고 6일 밝혔다. 전시관은 ‘혁신적인 AI 기술로 지속 가능한 미래를 만든다’를 주제로 AI에 최적화된 차세대 메모리 제품들로 꾸려진다. SK하이닉스는 그간의 CES에서는 SK그룹 공동전시관과 고객용 전시관을 함께 운영해 왔지만, 올해는 고객용 전시관만 마련해 주요 고객들과의 실질적 협력 방안을 논의한다는 구상이다.
전시관에는 우선 올해 HBM 시장을 주도할 HBM3E 12단 36GB 제품이 전시된다. 특히 이 제품이 탑재된 엔비디아의 최신 AI 서버용 그래픽처리장치(GPU) 모듈을 함께 전시해 AI 시스템 내에서의 HBM 기술력을 부각한다는 계획이다. AI 서버 특화 저전력 메모리 모듈인 소캠2(SOCAMM2)도 선보여 폭증하는 AI 서버 수요에 대응하는 다양한 제품 포트폴리오를 소개한다.
SK하이닉스는 이와 함께 AI 시스템용 메모리 제품들이 AI 생태계를 구성해 유기적으로 연결되는 과정을 볼 수 있는 ‘AI 시스템 데모존’을 마련한다. SK하이닉스 김주선 AI 인프라 사장은 “차별화된 메모리 솔루션으로 고객의 요구에 부응하는 동시에 AI 생태계 발전을 위해 고객과의 긴밀한 협업을 바탕으로 새로운 가치를 창출하겠다”고 말했다.
지난 9월 세계 최초로 HBM4 양산 체제를 갖춘 SK하이닉스는 HBM3E의 시장 주도권을 유지하는 동시에 HBM4 개발·공급 체계를 선제적으로 구축한다는 계획이다. 투자은행 UBS는 올해 엔비디아의 차세대 ‘루빈’ 플랫폼에 탑재될 HBM4 시장에서 SK하이닉스가 약 70%의 점유율을 차지할 것으로 전망했다. 글로벌 반도체 업체들은 HBM3E에서 확보한 양산 경험과 고객 파트너십을 기반으로 HBM4 세대로의 연착륙을 준비하는 중이다.
