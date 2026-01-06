[단독] 서울시 출마 희망자 30명, 여야 의원에 5년간 고액후원금
국민일보 2020~2024년 명단 분석
대부분 지방선거 전후 집중 후원
이중 21명 공천 받아 13명 당선
민주당 소속 23명·국민의힘 7명
정청래 “공천헌금은 휴먼 에러”
최근 5년간 여야 서울시 기초의원 출마 희망자 30명이 지방선거 전후로 지역구 국회의원에게 고액 후원을 한 것으로 확인됐다. 절반 이상이 당선되거나, 낙선 후 지역 공공기관장 자리를 꿰찼다.
6일 국민일보가 서울시 지역구를 대상으로 2020~2024년 국회의원 고액 후원자 명단을 분석한 결과, 이들 중 30명이 선거 전후 국회의원에게 고액 후원금을 보낸 것으로 드러났다. 30명 중 21명이 공천받았고, 그중 13명이 당선됐다. 더불어민주당 소속이 23명, 국민의힘 소속이 7명이었다.
A씨는 2022년 지방선거 전인 2021년 3월부터 2022년 5월까지 동대문을 장경태 민주당 의원에게 총 5차례에 걸쳐 800만원을 후원했다. A씨는 2022년 6월 지선에서 장 의원 지역구인 동대문의 한 선거구에서 당선됐다. B씨는 2021년 1월부터 2023년 12월까지 9번에 나눠 총 1325만원을 김웅 전 국민의힘 의원(송파갑)에게 후원했다. B씨도 지난 지선에서 송파구의원에 당선됐다. 후원금 1325만원 중 1000만원은 지선 직후인 2022년 7월, 1년5개월 뒤인 2023년 12월에 후원했다. 같은 시기 당선된 또 다른 송파구의원 C씨와 송파구 비례대표 D씨는 김 전 의원에게 같은 날(2023년 11월 20일) 같은 금액(500만원)을 후원했다.
고액 후원자가 공석이 된 구의원 자리를 이어받은 사례도 있었다. E씨는 2021년 총 500만원을 홍익표 전 민주당 의원에게 후원했다. E씨는 2022년 2월 당시 현역 구의원이 구청장 출마를 위해 사퇴하며 생긴 공석을 승계받았다.
고액 후원자가 낙선한 뒤 해당 지역 관공서에 취업한 사례도 눈에 띄었다. 전 구의원 F씨는 2020~2022년 사이 강서구를 지역구로 둔 강선우 무소속·진성준 민주당 의원에게 총 1500만원을 나눠서 후원했다. 특히 2022년 지방선거에서 낙마한 뒤인 2022년 10~11월 강 의원과 진 의원에게 최대 후원 한도인 500만원씩을 보냈다. F씨는 2025년 9월 강서구 한 공공기관에 이사장으로 취임했다.
낙선 후에도 여전히 고액 후원을 하는 이들도 있다. 시의원 출신 G씨는 2022년 영등포구청장 예비후보로 출마했지만 공천받지 못했다. 그는 2024년 당시 영등포을 김민석 민주당 의원에게 500만원을 후원했다. 최근 지역 언론에서 영등포구청장 출마예정자로 다시 거론되고 있다. 공직선거법 위반 혐의로 의원직을 상실한 전직 영등포구의원이 재심 청구로 무죄 판결을 받은 뒤 김 의원에게 2023~2024년 500만원씩을 후원한 기록도 있었다.
정청래 대표는 이날 김어준씨 유튜브 방송에 출연해 공천헌금 의혹에 대해 “‘시스템 에러’라기보다는 ‘휴먼 에러’에 가깝다”고 주장했다. 문진석 민주당 원내대표 직무대행 겸 원내운영수석부대표는 이날 “국민께 심려를 끼쳤다”고 사과했다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
