檢, 대북송금 ‘진술 회유’ 쌍방울 관계자 줄소환
방용철 전 부회장 피의자 신분 조사
김성태 전 회장 朴 전 이사 소환 앞둬
검찰이 6일 쌍방울그룹 대북송금 사건 ‘진술 회유’ 의혹과 관련해 방용철 전 쌍방울 부회장을 소환조사했다. 검찰은 김성태 전 회장 등 핵심 관계자들을 소환해 막바지 수사에 속도를 낸다는 방침이다.
서울고검 인권침해 점검 태스크포스(TF)는 방 전 부회장을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 이번이 세 번째 TF 조사다. 방 전 부회장은 쌍방울 대북송금 재판의 핵심 증인인 안부수 아태평화교류협회장을 회유하기 위해 금품과 편의를 제공한 혐의를 받는다. 검찰은 쌍방울이 2023년 3월부터 2년8개월간 안 회장 딸에게 오피스텔을 제공한 뒤 임대료·보증금을 대납해주는 방식으로 7280만원을 건넸다고 의심한다.
안 회장은 이재명 대통령이 경기지사로 재임하던 시절 경기도와 쌍방울을 북한 인사들과 연결해줬다고 알려진 인물이다. 안 회장은 2022년 11월 구속 당시만 해도 검찰 조사에서 쌍방울이 북한에 제공한 800만 달러에 대해 투자와 주가 상승을 위한 돈이라는 취지로 진술했다. 그러다 이듬해 4월부터 경기도와 이 지사의 방북을 위한 돈이라고 진술을 바꿨다. 검찰의 연어·술파티 회유 의혹 당사자인 이화영 전 경기도 평화부지사가 대북송금 재판에서 유죄를 선고받는 데 결정적 증언을 하기도 했다. 검찰은 쌍방울 박모 전 이사와 김 전 회장도 7, 8일 각각 소환할 방침이다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
