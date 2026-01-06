尹 계엄 ‘체포방해’ 재판 변론 재개… 1심 선고는 16일 그대로
특검, 尹 부인한 증언 등 증거 제출
‘내란우두머리’ 재판도 모두 종료
선고를 앞두고 있던 윤석열 전 대통령의 체포방해 의혹 재판이 돌연 재개됐지만 선고는 변동 없이 오는 16일 이뤄진다. 윤 전 대통령의 12·3 비상계엄 관련 법원의 첫 판결이 될 전망이다. ‘본류 재판’인 윤 전 대통령의 내란우두머리 혐의 재판도 증인 신문을 모두 종료하고 결심 공판만 남겨두게 됐다.
서울중앙지법 형사35부(재판장 백대현)는 6일 윤 전 대통령의 체포방해 의혹 등에 관한 재판을 재개했다. 이 사건은 지난달 26일 결심 공판에서 내란 특검이 징역 10년을 구형하며 변론이 종결된 상태였다. 하지만 재판부가 전날 변론 재개를 결정하며 공판이 열렸다. 재판부는 “사건 검토 과정에서 추가 심리가 필요한 사항이 발견됐다”며 변론 재개 이유를 설명했다.
이날 재판에 앞서 특검은 윤 전 대통령 측이 내용을 부인한 사건 관련자들의 증언과 진술조서 등을 증거로 제출했다. 박종준 전 대통령 경호처장, 김성훈 전 경호차장 등의 수사 기관에서의 피의자 신문조서 등이 포함됐다.
윤 전 대통령 측은 이들의 수사기관 진술이 일관되지 않는다는 입장을 보였고, 이날 재판에서도 특검이 제출한 증거를 채택하지 말아 줄 것을 재판부에 요청했다. 또 16일 선고를 앞두고 내란우두머리 혐의 재판에 사용된 증인 신문조서 등 증거 수백 건을 추가 증거로 제출하겠다고 밝혔다.
하지만 재판부는 윤 전 대통령 측 요청을 받아들이지 않았다. 특검이 제출한 자료를 증거로 채택한 뒤 조사를 진행했고, 변론을 종결했다. 선고 기일은 기존에 지정한 대로 16일 진행하겠다고 밝혔다.
이 사건과 별도로 진행 중인 윤 전 대통령의 내란우두머리 혐의 재판도 마무리 단계에 접어들었다. 같은 법원 형사25부(재판장 지귀연)는 이날 윤 전 대통령 측 증거조사를 진행했다. 재판부는 오는 7일과 9일 이틀간 결심 공판을 열 예정이며, 9일 특검의 구형을 끝으로 변론을 종결할 계획이다. 선고는 2월 중 이뤄질 것으로 전망된다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
