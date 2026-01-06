시사 전체기사

공수처, 최재해·유병호 기소 요구… ‘전현희 표적감사’는 무혐의

입력:2026-01-06 18:52
‘감사위원 패싱’ 직권남용 등 혐의

뉴시스

고위공직자범죄수사처(공수처)는 6일 전현희 전 국민권익위원장에 대한 감사 과정에서 ‘주심 감사위원 패싱’ 등 위법행위를 한 의혹을 받는 최재해 전 감사원장 등에 대한 공소제기를 검찰에 요청했다. 다만 이번 사태를 촉발한 표적감사 의혹에 대해서는 무혐의 처분했다.

공수처 수사1부(부장검사 나창수)는 이날 최 전 감사원장과 유병호 전 감사원 사무총장(현 감사원 감사위원), 감사원 간부 4명에 대해 직권남용 권리행사방해 및 공용전자기록 등 손상 혐의로 서울중앙지검에 기소를 요구했다. 국회에서 위증한 혐의를 받는 국민권익위 전 간부도 공소제기 요구 대상에 포함됐다.

최 전 원장 등은 2023년 6월 전 전 위원장 등 권익위 관련 감사보고서에 주심 감사위원의 열람·결재가 이뤄지지 않았음에도 감사보고서를 확정·시행해 감사위원의 권한을 침해한 혐의를 받는다. 감사보고서는 주심 감사위원의 열람·결재를 받아야만 시행할 수 있는데, 최 전 원장 등은 전산시스템을 조작해 주심 감사위원의 열람·결재 버튼을 없애고 사무처 독단으로 감사보고서를 시행한 것으로 조사됐다. 특히 공수처의 전산시스템 결재내역 정밀조사 결과 최 전 원장 등은 주심위원에게 감사보고서가 결재 상신된 뒤 불과 1시간여 만에 전산을 조작해 시행에 이른 것으로 나타났다.

당시 주심 감사위원은 검찰 출신 조은석 내란 특별검사인데, 그는 감사 내용에 반대하는 의견을 냈었다. 조 특검은 당시 보고서 처리 과정과 관련해 감사원 내부에서 유 전 사무총장 등과 충돌했고 국회에 나가 관련 상황을 증언하기도 했다. 공수처는 조 특검을 2023년 한 차례 불러 면담했다.

다만 공수처는 수사를 촉발한 전 전 위원장에 대한 표적감사 의혹은 무혐의 처분했다. 공수처 관계자는 “고발인이 주장한 절차적 위반이나 감사 대상의 위법성 부분을 따져봤으나, 직권남용에 이를 만한 법 위반은 발견되지 않았다”고 설명했다.

앞서 감사원은 윤석열 정권 출범 초기인 2022년 9월 권익위를 특별감사했다. 전 전 위원장의 상습 지각 등 근태 의혹을 비롯한 10여개 항목이 감사 대상이었다. 전 전 위원장은 자신을 사직시키기 위한 ‘표적감사’라고 비판하면서 같은 해 12월 최 전 원장 등을 공수처에 고발했다.

박재현 이서현 기자 jhyun@kmib.co.kr

