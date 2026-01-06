작년 여름 가장 더웠다… 연평균 기온도 역대 2위

서울 열대야 46일… 관측 이래 최다

폭염·극한호우 증가 이상기후 심화



지난해는 역대 두 번째로 더운 해였던 것으로 나타났다. 여름철(6~8월) 전국 평균기온은 역대 1위를 기록했다.



같은 기간 시간당 100㎜ 이상의 ‘극한호우’가 나타난 곳은 13곳으로 1년 전보다 2곳 늘어난 것으로 집계됐다. 기상청은 6일 이런 내용을 담은 ‘2025년 연 기후분석 결과’를 발표했다.





기상청에 따르면 지난해 전국 연평균 기온은 13.7도로 조사됐다. 2024년(14.5도)에 이어 두 번째로 높은 것이다. 특히 여름철부터 가을철 전반에 고온이 지속됐다. 여름철과 가을철(9~11월) 전국 평균기온은 각각 25.7도, 16.1도로 역대 1위와 역대 2위였다.



폭염 일수(29.7일)는 역대 3위, 열대야 일수(16.4일)는 역대 4위를 기록했다. 서울의 여름철 열대야 일수는 46일로 관측 이래 가장 많았다.



기상청은 “북태평양고기압이 평년보다 빠르게 확장해 6월 중반부터 폭염과 열대야가 발생하며 이른 더위가 시작됐다”며 “10월까지 북태평양고기압이 영향을 주며 높은 기온이 지속됐다”고 설명했다.



연 강수량은 1325.6㎜로 평년(1331.7㎜)과 비슷했지만 이상기후 현상은 심화됐다. 실제 올여름철엔 단기간 기록적인 호우가 집중되며 폭염과 폭우 패턴이 수차례 반복됐다. 여름철 1시간 최다강수량이 100㎜를 넘은 지역만 13곳으로 지난해(11곳)보다 늘어났다.



이미선 기상청장은 “지난해는 여름철 폭염과 호우 반복 등 이례적인 기후 현상을 빈번하게 체감한 해”라고 말했다.



김이현 기자 2hyun@kmib.co.kr



