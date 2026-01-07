SK온, ‘불 안 나는’ ESS용 바나듐배터리 승부수
SK온과 SK이노베이션이 화재 안전성이 높은 차세대 에너지저장장치(ESS)용 바나듐이온배터리(VIB) 분야 개척에 나선다. 리튬인산철(LFP)에 이어 VIB까지 ESS용 배터리 포트폴리오 다각화에 나선 것이다.
SK온·SK이노베이션은 지난 5일 ESS 전문기업 스탠다드에너지와 ‘이차전지 기술 개발 및 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 6일 밝혔다.
이번 협약은 단주기 ESS에 적합한 고안전성·고출력 성능의 ESS용 VIB의 성능 고도화가 핵심이다. VIB는 물이 주성분인 전해액을 사용해 화재와 폭발 위험이 없고 출력이 높아 단주기 ESS에 적합하다는 평가를 받는다.
이들 회사는 각 사의 핵심 기술 역량을 결합해 성능과 가격 경쟁력을 두루 갖춘 VIB를 개발한다는 계획이다. SK온은 원소재 조달부터 소재·셀·배터리관리시스템(BMS)까지 기술 협력을 확대한다. SK이노베이션은 전해액 첨가제 개발을 통해 소재 성능을 개선하는 한편 정유 공정에서 회수한 바나듐을 활용해 원가 절감 방안도 모색한다.
이석희(사진 왼쪽) SK온 사장은 “이번 협력을 통해 화재 안전성이 뛰어난 ESS용 바나듐이온배터리를 공동 개발해 제품 포트폴리오를 더욱 탄탄히 할 수 있을 것”이라고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사