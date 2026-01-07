현대차 GBC 49층 3개동으로… 10년 표류 ‘마침표’

당초 105층·1개동서 최종 변경

2031년 준공… 공공기여금 증액

생산유발효과 513조원으로 추정

서울시와 현대차그룹이 최종 계획안을 확정한 서울 강남구 삼성동 글로벌 비즈니스 콤플렉스(GBC) 신축 현장에서 공사가 진행되고 있다. GBC 사업은 105층 1개동으로 2016년 계획됐으나 공사비 급등 등을 이유로 지지부진한 상황이었지만 이날 49층 3개동으로 최종 합의됐다. 윤웅 기자

서울시와 현대차그룹이 서울 강남구 삼성동에 조성되는 ‘글로벌 비즈니스 콤플렉스’(GBC)를 오피스·호텔·전시장 등을 갖춘 49층 3개동으로 짓기로 최종 합의했다. GBC 사업은 105층 1개동으로 2016년 계획됐으나 공사비 급등 등을 이유로 지지부진한 상황이었는데, 2031년 준공을 목표로 다시 추진되는 것이다. 공공기여금은 2336억원 증액된 1조9827억원이다. 교통 개선 대책, 잠실 주경기장 리모델링 등에 투입된다.



서울시는 현대차의 개발 계획 변경 제안으로 시작된 GBC 사업 추가 협상을 지난달 30일 완료했다고 6일 밝혔다. GBC 사업은 코엑스 맞은편에 현대차 신사옥 등을 건설하는 프로젝트다. 현대차가 2014년 옛 한국전력 부지(7만9341㎡)를 매입하며 시작됐다. 현대차는 서울시와 사전협상을 거쳐 해당 부지에 2016년 105층 높이의 업무·호텔·문화 복합시설을 조성하기로 했다. 하지만 급등한 공사비로 경영에 부담이 되고, 105층 빌딩이 공군 작전에 제약을 준다는 문제 제기가 있다며 2025년 2월 변경 계획안을 서울시에 제출했다.



변경 계획안에 따라 GBC는 242m 높이 49층 3개동과 전시장, 공연장이 들어선 단지 형태로 조성된다. 업무·판매시설, 호텔이 3개동에 들어선다. 1개동 옥상에는 한강, 탄천, 강남 도심 등을 파노라마뷰로 한눈에 감상할 수 있는 전망 공간이 설치된다. 전시장은 기초과학 중심의 체험형 콘텐츠를 선보이는 과학관으로 꾸며지며 국제회의장으로도 활용된다. 공연장은 1800석 규모이며 클래식, 오페라, 뮤지컬 등 다양한 공연이 가능하도록 설계된다.



단지 중앙에는 1만4000㎡ 규모의 은행나무숲이 조성된다. 이는 서울광장(1만3207㎡)보다 크다. 은행나무숲 지하에는 영동대로 복합환승센터와 연계되는 소비·문화 공간 ‘그레이트 코트’가 들어선다.



공공기여금은 1조7491억원에서 1조9827억원으로 증액됐다. 당초 계획됐던 105층 전망대, 전시·컨벤션센터 등을 현대차가 조성할 수 없게 되면서 감면받았던 2336억원을 납부하게 된 것이다. 공공기여금은 영동대로 복합환승센터 구축, 잠실 주경기장 리모델링, 올림픽대교·동부간선도로 개선 사업 등에 집행된다.



GBC 준공 목표는 2031년 말이다. 서울시는 이를 위해 오는 3월 지구단위계획을 변경할 예정이다. 또 연말까지 교통·환경·교육 영향평가와 건축 변경 심의를 마무리할 방침이다. 예상 공사비는 5조2400억원에 달한다. GBC 사업을 통한 생산유발효과는 513조원으로 추정된다.



김용헌 기자 yong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 서울시와 현대차그룹이 서울 강남구 삼성동에 조성되는 ‘글로벌 비즈니스 콤플렉스’(GBC)를 오피스·호텔·전시장 등을 갖춘 49층 3개동으로 짓기로 최종 합의했다. GBC 사업은 105층 1개동으로 2016년 계획됐으나 공사비 급등 등을 이유로 지지부진한 상황이었는데, 2031년 준공을 목표로 다시 추진되는 것이다. 공공기여금은 2336억원 증액된 1조9827억원이다. 교통 개선 대책, 잠실 주경기장 리모델링 등에 투입된다.서울시는 현대차의 개발 계획 변경 제안으로 시작된 GBC 사업 추가 협상을 지난달 30일 완료했다고 6일 밝혔다. GBC 사업은 코엑스 맞은편에 현대차 신사옥 등을 건설하는 프로젝트다. 현대차가 2014년 옛 한국전력 부지(7만9341㎡)를 매입하며 시작됐다. 현대차는 서울시와 사전협상을 거쳐 해당 부지에 2016년 105층 높이의 업무·호텔·문화 복합시설을 조성하기로 했다. 하지만 급등한 공사비로 경영에 부담이 되고, 105층 빌딩이 공군 작전에 제약을 준다는 문제 제기가 있다며 2025년 2월 변경 계획안을 서울시에 제출했다.변경 계획안에 따라 GBC는 242m 높이 49층 3개동과 전시장, 공연장이 들어선 단지 형태로 조성된다. 업무·판매시설, 호텔이 3개동에 들어선다. 1개동 옥상에는 한강, 탄천, 강남 도심 등을 파노라마뷰로 한눈에 감상할 수 있는 전망 공간이 설치된다. 전시장은 기초과학 중심의 체험형 콘텐츠를 선보이는 과학관으로 꾸며지며 국제회의장으로도 활용된다. 공연장은 1800석 규모이며 클래식, 오페라, 뮤지컬 등 다양한 공연이 가능하도록 설계된다.단지 중앙에는 1만4000㎡ 규모의 은행나무숲이 조성된다. 이는 서울광장(1만3207㎡)보다 크다. 은행나무숲 지하에는 영동대로 복합환승센터와 연계되는 소비·문화 공간 ‘그레이트 코트’가 들어선다.공공기여금은 1조7491억원에서 1조9827억원으로 증액됐다. 당초 계획됐던 105층 전망대, 전시·컨벤션센터 등을 현대차가 조성할 수 없게 되면서 감면받았던 2336억원을 납부하게 된 것이다. 공공기여금은 영동대로 복합환승센터 구축, 잠실 주경기장 리모델링, 올림픽대교·동부간선도로 개선 사업 등에 집행된다.GBC 준공 목표는 2031년 말이다. 서울시는 이를 위해 오는 3월 지구단위계획을 변경할 예정이다. 또 연말까지 교통·환경·교육 영향평가와 건축 변경 심의를 마무리할 방침이다. 예상 공사비는 5조2400억원에 달한다. GBC 사업을 통한 생산유발효과는 513조원으로 추정된다.김용헌 기자 yong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지