美민주 부통령 후보였던 월즈… ‘트럼프 수사 압박’에 3선 포기
2024년 미국 대선에 민주당 부통령 후보로 출마했던 팀 월즈(사진) 미네소타 주지사가 5일(현지시간) 주지사직 3선 도전 포기를 선언했다. 미네소타주에 대한 연방정부 복지 지원금 부정 수급 의혹이 불거지고 정부가 대대적인 수사에 나서자 나온 결정이다.
월즈 주지사는 이날 엑스에서 “나는 선거 경쟁에서 물러나 다른 이들이 선거를 걱정하는 동안 업무에 집중하기로 결정했다”고 밝혔다.
도널드 트럼프 대통령은 “월즈는 미네소타주를 망쳤지만 개빈 뉴섬(캘리포니아), J B 프리츠커(일리노이), 캐시 호컬(뉴욕) 등 다른 주지사들은 더 불성실하고 무능한 행보를 보였다. 누구도 법 위에 있지 않다”며 민주당 주지사가 이끄는 다른 주에 대한 조사에도 착수할 것임을 시사했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
