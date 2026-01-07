“곧 비 오니 홈트레이닝 어때요”… 인간 돌보는 공감지능

[CES 2026]

무대 오른 LG 홈로봇 ‘클로이드’

빨래 돌리고 식사 준비까지 ‘척척’

로봇청소기 닮은 바퀴로 균형 잡아

LG전자의 홈 로봇 ‘LG 클로이드’가 냉장고에 있는 우유를 집어 들고 있다. LG전자는 5일(현지시간) ‘CES 2026’이 열리는 미국 라스베이거스에서 집안일을 하는 LG 클로이드를 공개했다. 연합뉴스

“클로이드, 이 수건 좀 대신 치워줄래?”



무대에 오른 브랫 바너 LG전자 미국법인 HS 영업실장이 홈로봇 ‘LG 클로이드’에게 젖은 수건을 내밀었다. 클로이드는 “물론이죠. 세탁을 시작하겠습니다”라고 응답하며 왼팔을 뻗어 수건을 건네받았다. 이어 세탁기 앞으로 이동해 수건을 넣고 문을 닫은 뒤 기기를 작동시켰다. 클로이드는 “주변 상황 인식을 통해 여러분의 일상생활을 더 쉽고 즐겁게 만들어주는 로봇”이라고 스스로를 소개했다.



LG전자가 ‘CES 2026’ 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 만달레이베이 컨벤션센터에서 사전 행사인 ‘LG 월드 프리미어’를 열고 LG 클로이드를 공개했다. LG전자는 클로이드처럼 사람을 이해하고 배려하는 ‘공감지능’을 통해 고객의 삶을 능동적으로 돌보는 ‘행동하는 AI’ 시대를 열겠다는 비전을 밝혔다.



류재철 LG전자 최고경영자(CEO)는 “AI 기반 경험은 단일 공간이 아닌 집·차·직장·상점 등 다양한 공간에서의 경험이 연결돼야 한다”며 “LG전자는 탁월한 제품, 공감지능, 완전히 연결된 생태계를 기반으로 행동하는 AI 시대를 이끌 준비가 돼 있다”고 강조했다.



AI 생태계의 출발점으론 ‘가정’을 지목했다. 가정 특화 에이전트 등을 통해 ‘제로 레이버 홈’, 즉 가사노동 해방을 이뤄내겠다는 것이다. LG 클로이드는 양팔과 다섯 손가락으로 섬세한 동작 수행이 가능하다. 두 다리 대신 로봇청소기를 닮은 바퀴를 장착해 균형을 쉽게 잃지 않는다.



능동적인 AI 비서 역할도 가능하다. 고객이 퇴근길에 AI 홈 플랫폼 ‘씽큐’ 앱을 통해 “곧 집에 도착할 예정”이라고 말하면 클로이드는 “곧 비가 올 예정이니 조깅보다는 집에서 운동하는 게 어떻겠느냐”며 고객의 일상 루틴과 일기예보를 고려한 일정을 제안한다. 또 귀가 시간에 맞춰 미리 에어컨을 작동시키고 갈아입을 운동복을 건조기에서 꺼내 놓는다.



라스베이거스 컨벤션센터의 LG전자 전시장에도 집안 거실을 그대로 옮긴 듯한 공간이 마련됐다. 이곳에서도 LG 클로이드 두 대가 수건을 개고, 아침식사를 준비하는 등 집안일을 돕는다.



라스베이거스=양윤선 기자 sun@kmib.co.kr



