지난달 외환 보유액 26억 달러 감소, 환란 후 최대 폭
환율 방어 위해 달러 사용한 결과
지난해 12월 외환보유액이 1997년 외환위기 이후 같은 달 기준 가장 큰 폭으로 감소한 것으로 나타났다. 통상 연말에는 금융사가 자본 건전성 개선을 위해 달러를 중앙은행에 맡기는데 이를 상쇄하고도 남을 만큼 외환이 많이 빠져나간 것이다. 최근 치솟았던 원·달러 환율을 끌어내리기 위해 외환 당국이 적극적으로 개입한 결과로 분석된다.
6일 한국은행에 따르면 지난해 12월 말 기준 외환보유액은 4280억5000만 달러(약 619조원)로 전월(4306억6000만 달러)보다 26억1000만 달러 감소했다. 이는 12월 기준으로 1997년(-39억9000만 달러) 이후 최대다. 외환보유액은 지난해 5월 말 약 5년 만에 가장 낮은 4046억 달러까지 줄었다가 6~11월 사이 6개월 연속 증가했다.
외환보유액 감소 원인으로 한은 관계자는 “연말 효과에 따라 금융사 외화 예수금이 증가하고 유로와 엔 등 기타 통화 표시 자산의 달러 환산액은 늘었지만 외환 시장 변동성 완화 조치가 감소 요인으로 작용했다”고 설명했다. 지난해 연평균 원·달러 환율은 1422원으로 역대 최고였다. 한은은 아직 지난해 12월 외환 시장 개입 규모를 공개하지 않았지만 상당 규모의 달러를 매도했을 것으로 추정된다. 한은이 국민연금과 맺은 650억 달러 규모의 외환스와프도 가동된 것으로 알려졌다.
국가별 외환 보유액 순위는 지난해 11월 말 기준 세계 9위다. 같은 해 10월 홍콩을 제치고 9위를 탈환했지만 11월 기준 홍콩(4294억 달러)과 13억 달러밖에 차이가 나지 않아 외환 보유액이 급감한 12월 말 기준으로는 10위로 내려갈 가능성이 크다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사