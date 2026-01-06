경제·산업 협력 가속 성과 냈지만… 안보는 원론적 언급 그쳐

한·중 정상회담 전문가 분석

李정부 실용외교 2단계 포문 열어

서해구조물 중장기적 과제로 남고

中, 北비핵화 문제 직접 언급 꺼려

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 6일 베이징 댜오위타이에서 중국 권력서열 2위인 리창 총리와 만나 면담하고 있다. 이 대통령은 “양국이 시대 변화에 발맞춰 호혜적인 협력을 확대하고 상생의 길로 함께 나아갈 수 있기를 기대한다”고 말했다. 연합뉴스

이재명 대통령의 새해 첫 외교 일정인 한·중 정상회담은 경제·산업 분야에서의 협력 가속화 논의로 일정 부분 성과를 냈다는 평가가 나온다. 반면 양국 관계의 다른 축인 안보 분야에서는 핵추진잠수함, 서해구조물, 한반도 비핵화 문제 등에서 원론적 의견 교환에 그치며 제자리걸음을 했다는 분석이 나온다.



반길주 국립외교원 교수는 6일 통화에서 한·중 정상회담과 관련해 “실용외교 1단계는 안보외교였다면 경제 협력이 중요한 국가와 연대를 의미하는 실용외교 2단계의 포문을 열었다고 볼 수 있다”고 평가했다. 지난해 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 처음 만났던 양 정상이 이례적으로 두 달 만에 다시 정상회담을 개최하면서 얼어붙었던 양국 관계가 본격적인 회복 단계에 접어들었다는 분석이다. 황재호 한국외대 교수는 “점수로 평가한다면 90점 정도를 줄 수 있다”며 “이재명정부의 향후 4년 반 동안 한·중 관계의 확실한 방향성을 잡았다”고 말했다.



경제·산업 분야의 경우 두 정상은 자유무역협정(FTA) 서비스 투자 협상의 연내 진전을 위해 노력하기로 했으며 혁신성장 영역의 양해각서(MOU) 14건을 체결했다. 김흥규 아주대 미·중정책연구소장은 “우리가 관심 있는 인공지능(AI), 바이오 등 미래 산업, 핵심 광물 공급망 등에서 합의를 봤기에 긍정적인 성과로 볼 수 있다”고 평가했다.



그러나 안보 분야는 한 발짝 전진하기도 버거운 모습이다. 양국 간 주요 쟁점인 서해구조물과 관련해선 차관급 협의를 이어나가기로 했지만 갈등 관리 수준에 머물렀다. 중국이 서해구조물에 관해 줄곧 어업시설이라는 주장을 굽히지 않았기에 추후 협의도 낙관할 수 없는 분위기다. 반 교수는 “중국이 지금까진 방치했지만 (양국 간) 의제로 있다는 걸 인식하는 수준에서 논의하겠다는 의미”라며 “답을 안 주고 중장기적인 숙제로 남겼다”고 평가했다.



한반도 문제 역시 “건설적 역할을 하겠다”는 원론적 의견만 답했으며, 한반도 비핵화에 관해서도 구체적 언급은 없었다. 중국은 지난해 북한과의 관계 개선 후 비핵화 문제를 직접 언급하기를 꺼리는 상황이다. 정부는 핵잠수함 도입 문제도 함께 논의했지만 중국이 별다른 반응을 보이지 않았다는 점도 불안 요소로 남아 있다. 위성락 청와대 국가안보실장은 5일 현지 브리핑에서 핵잠수함 논의도 이뤄졌느냐는 질문에 “한반도 정세에 대한 다양한 논의를 했다. 그런(핵잠수함) 이슈에 대한 입장을 충분히 설명했다”고만 말했다.



이밖에 대만 문제와 미·중 전략경쟁 속 우리 정부의 방향 등 예민한 쟁점이 과제로 남았다는 평가다. 박원곤 이화여대 교수는 “(중국과의 관계에서) 한한령, 북핵, 미·중 사이에서 공급망 등 민감한 문제가 많아 한국이 움직일 외교적 공간이 그렇게 넓지 않다”며 “앞으로 미·중 사이에서의 정교한 외교력이 필요한 시점”이라고 전망했다.



박준상 최예슬 기자



