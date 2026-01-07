음성으로 굴착기 조작… 두산밥캣 AI모델 공개
[CES 2026]
50여개 명령 가능… 동종업계 최초
두산밥캣은 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’ 미디어데이에서 인공지능(AI) 기반 음성제어 기술 ‘밥캣 잡사이트 컴패니언’을 공개했다. 글로벌 소형 건설장비 업계에서 AI 음성 제어 기술 적용은 처음이다.
밥캣 잡사이트 컴패니언은 작업자가 음성 명령을 통해 장비 설정, 엔진 속도 조절, 조명·라이트 제어 등 50여가지 기능을 조작할 수 있는 기술이다. 또 작업 내용 등을 감안해 가장 적합한 세팅을 추천하는 기능을 갖췄다. 온보드 AI 모델로 개발돼 네트워크 연결이 불안정한 환경에서도 안정적으로 작동한다.
두산밥캣 관계자는 “이 기술은 신규 인력의 진입 장벽을 낮추는 동시에 숙련된 전문가가 더욱 빠르고 정확하게 작업할 수 있도록 지원한다”며 “전문가의 안내를 운전석에서 제공받는 경험을 하게 될 것”이라고 말했다.
두산밥캣은 이와 함께 정비사와 딜러를 위한 통합 지원 플랫폼 ‘서비스 AI’도 선보였다. 장비 모델별 수리 매뉴얼과 보증 정보, 진단 가이드 등을 하나의 플랫폼에 통합한 것이 특징이다.
스캇 박(사진) 두산밥캣 부회장은 “AI·전동화·자율화·연결성을 융합해 작업자들을 돕는 기술을 개발함으로써 건설현장의 새로운 표준을 만들어나가겠다”고 밝혔다.
